26 июня в третьем туре чемпионата мира 2026 года по футболу в группе F сыграют Япония и Швеция. Начало встречи — 2:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.
Япония
Турнирное положение: сейчас Япония с 4 очками идёт второй в группе F на ЧМ‑2026.
Последние матчи: во втором туре Япония разгромила Тунис со счётом 4:0. Игра получилась очень простой для японцев, так как соперник был откровенно слаб: уже к перерыву было забито два мяча, а во втором тайме Япония просто добила соперника. Главным героем стал нападающий Уэда, оформивший дубль; также отличились Камада и Ито.
Ранее была ничья с Нидерландами (2:2).
Не сыграют: травмированы — Эндо (п), Кубо (п).
Состояние команды: видно, что подопечные Хадзимэ Мориясу, который трудится в сборной Японии с 2018 года, отлично готовы физически к турниру, а состав у команды довольно приличный: там собрано немало футболистов из ведущих европейских лиг (Ито, Камада, Танака, Судзуки, Доан).
Швеция
Турнирное положение: после двух матчей Швеция располагается на третьей строчке в группе F с 3 очками.
Последние матчи: во втором матче на турнире Швеция потерпела разгромное поражение от Нидерландов (1:5). Уже к 17‑й минуте шведы пропустили дважды, после чего игра была фактически сделана. Голландцы спокойно контролировали ход встречи и спокойно добивали соперника. Только на 59‑й минуте Швеция смогла забить гол престижа после точного удара Эланги.
До этого был разгромлен Тунис с тем же счётом 5:1.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: пока Швеция оставляет неоднозначное впечатление на турнире. Команда Грэма Поттера сначала разгромила Тунис (5:1), который, как оказалось позже, совсем не готов к мундиалю, а затем безвольно проиграла Нидерландам, которые откровенно издевались местами.
Статистика для ставок
- В 2002 году в товарищеском матче была ничья (1:1).
- В 1997 году также в товарищеской встрече Япония выиграла (1:0).
- Япония не проигрывает уже на протяжении 9 матчей во всех турнирах, у Швеции всего 2 победы в 5 играх.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Японии дают 1,93, а на Швецию — 4,4, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идёт за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.
Прогноз: в прошлом матче Швеция получила по морде, что пойдёт ей только на пользу. Видно, что разгром Туниса в первом туре вскружил голову, и команда Поттера почувствовала себя всемогущей. Япония фактически обеспечила себе выход в плей‑офф, и очко её вполне устроит. По своему потенциалу шведы точно не слабее.
Основная ставка: Швеция не проиграет за 1,89.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант — со стратегической точки зрения ничья всех устроит.
Дополнительная ставка: ничья за 3,40.
Прогноз на тоталы
Еще один прогноз на матч — на тоталы — с коэффициентом для ставки за 2.75.