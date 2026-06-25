26 июня в третьем туре чемпионата мира 2026 года по футболу в группе F сыграют Япония и Швеция. Начало встречи — 2:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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Япония

Турнирное положение: сейчас Япония с 4 очками идёт второй в группе F на ЧМ‑2026.

Последние матчи: во втором туре Япония разгромила Тунис со счётом 4:0. Игра получилась очень простой для японцев, так как соперник был откровенно слаб: уже к перерыву было забито два мяча, а во втором тайме Япония просто добила соперника. Главным героем стал нападающий Уэда, оформивший дубль; также отличились Камада и Ито.

Ранее была ничья с Нидерландами (2:2).

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Не сыграют: травмированы — Эндо (п), Кубо (п).

Состояние команды: видно, что подопечные Хадзимэ Мориясу, который трудится в сборной Японии с 2018 года, отлично готовы физически к турниру, а состав у команды довольно приличный: там собрано немало футболистов из ведущих европейских лиг (Ито, Камада, Танака, Судзуки, Доан).

Швеция

Турнирное положение: после двух матчей Швеция располагается на третьей строчке в группе F с 3 очками.

Последние матчи: во втором матче на турнире Швеция потерпела разгромное поражение от Нидерландов (1:5). Уже к 17‑й минуте шведы пропустили дважды, после чего игра была фактически сделана. Голландцы спокойно контролировали ход встречи и спокойно добивали соперника. Только на 59‑й минуте Швеция смогла забить гол престижа после точного удара Эланги.

До этого был разгромлен Тунис с тем же счётом 5:1.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: пока Швеция оставляет неоднозначное впечатление на турнире. Команда Грэма Поттера сначала разгромила Тунис (5:1), который, как оказалось позже, совсем не готов к мундиалю, а затем безвольно проиграла Нидерландам, которые откровенно издевались местами.

На что ставят в матче Япония — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Япония — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2002 году в товарищеском матче была ничья (1:1).

В 1997 году также в товарищеской встрече Япония выиграла (1:0).

Япония не проигрывает уже на протяжении 9 матчей во всех турнирах, у Швеции всего 2 победы в 5 играх.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Японии дают 1,93, а на Швецию — 4,4, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

Прогноз: в прошлом матче Швеция получила по морде, что пойдёт ей только на пользу. Видно, что разгром Туниса в первом туре вскружил голову, и команда Поттера почувствовала себя всемогущей. Япония фактически обеспечила себе выход в плей‑офф, и очко её вполне устроит. По своему потенциалу шведы точно не слабее.

1.89 Швеция не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Япония — Швеция принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Основная ставка: Швеция не проиграет за 1,89.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант — со стратегической точки зрения ничья всех устроит.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Япония — Швеция принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,40.

Прогноз на тоталы

Еще один прогноз на матч — на тоталы — с коэффициентом для ставки за 2.75.