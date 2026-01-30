31 января в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск.
«Вердер»
Турнирное положение: команда из Бремена из-за неудач в последних матчах борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.
«Зелено-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Бременцы за 19 матчей смогли забить 21 мяч, а пропустили целых 37.
Последние матчи: в прошлых турах бременский коллектив проиграл «Хоффенхайму» (0:2) и «Байеру» (0:1).
До этого же «музыканты» поделили очки с «Айнтрахтом» (3:3) и уступили «Боруссии» (0:3).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы Феликс Агу, Леонардо Битенкур, Виктор Бонифаце, Амос Пипер и Митчелл Вайзер.
Состояние команды: подопечные Хорста Штеффена только на три очка опережают зону вылета, хотя старт сезона у «Вердера» был отличным. Последние игры не внушают оптимизма.
«Вердеру» нужно набирать, чтобы не поставить себя в затруднительное положение и не бороться за выживание.
«Боруссия» М
Турнирное положение: команда из Мёнхенгладбаха пока что ни за что особо не борется и является середняком лиги.
Сейчас в активе Гладбаха 20 зачетных баллов. «Жеребята» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.
Менхенглабхский коллектив имеет отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей — 23:32.
Последние матчи: в прошлых турах «чёрно-бело-зелёные» проиграли «Штутгарту» (0:3) и «Хоффенхайму» (1:5) и сыграли вничью с «Гамбургом» (0:0).
Только до этого «Боруссия» смогла сломить сопротивление «Аугсбурга» (4:0).
Не сыграют: в лазарете Йенс Кастроп, Кевин Дикс, Робин Хак, Тим Кляйндист, Натан Нгуму и Джованни Рейна.
Состояние команды: подопечные Ойгена Полански вполне могут рассчитывать на место в топ-10, ведь у команды хороший состав и нормальная игра.
В прошлом сезоне «Боруссия» стала как раз десятой, а сейчас у команды наверняка есть задача финишировать выше, чем в минувшей кампании.
Статистика для ставок
- «Вердер» не побеждает на протяжении 10 матчей
- «Боруссия» выиграла 1 из последних 7 матчей
- В последнем очном матче «Вердер» разгромил «Боруссию» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Боруссию» — в 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.
Прогноз: команды сейчас примерно равны, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: команды много не забивают в этом сезоне, поэтому вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.