«Вердер» и «Боруссия» М продлят свои серии без побед?

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 3.55

31 января в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск.

«Вердер»

Турнирное положение: команда из Бремена из-за неудач в последних матчах борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Зелено-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Бременцы за 19 матчей смогли забить 21 мяч, а пропустили целых 37.

Последние матчи: в прошлых турах бременский коллектив проиграл «Хоффенхайму» (0:2) и «Байеру» (0:1).

До этого же «музыканты» поделили очки с «Айнтрахтом» (3:3) и уступили «Боруссии» (0:3).

Не сыграют: травмированы Феликс Агу, Леонардо Битенкур, Виктор Бонифаце, Амос Пипер и Митчелл Вайзер.

Состояние команды: подопечные Хорста Штеффена только на три очка опережают зону вылета, хотя старт сезона у «Вердера» был отличным. Последние игры не внушают оптимизма.

«Вердеру» нужно набирать, чтобы не поставить себя в затруднительное положение и не бороться за выживание.

«Боруссия» М

Турнирное положение: команда из Мёнхенгладбаха пока что ни за что особо не борется и является середняком лиги.

Сейчас в активе Гладбаха 20 зачетных баллов. «Жеребята» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.

Менхенглабхский коллектив имеет отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей — 23:32.

Последние матчи: в прошлых турах «чёрно-бело-зелёные» проиграли «Штутгарту» (0:3) и «Хоффенхайму» (1:5) и сыграли вничью с «Гамбургом» (0:0).

Только до этого «Боруссия» смогла сломить сопротивление «Аугсбурга» (4:0).

Не сыграют: в лазарете Йенс Кастроп, Кевин Дикс, Робин Хак, Тим Кляйндист, Натан Нгуму и Джованни Рейна.

Состояние команды: подопечные Ойгена Полански вполне могут рассчитывать на место в топ-10, ведь у команды хороший состав и нормальная игра.

В прошлом сезоне «Боруссия» стала как раз десятой, а сейчас у команды наверняка есть задача финишировать выше, чем в минувшей кампании.

Статистика для ставок

«Вердер» не побеждает на протяжении 10 матчей

«Боруссия» выиграла 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче «Вердер» разгромил «Боруссию» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Боруссию» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: команды сейчас примерно равны, поэтому вполне могут сыграть вничью.

3.55 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Вердер» — «Боруссия» М принесёт прибыль 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: команды много не забивают в этом сезоне, поэтому вполне могут не пробить тотал.

2.17 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Вердер» — «Боруссия» М принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.