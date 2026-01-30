прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.16

31 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Норвич». Начало игры — в 18:00 мск.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» проводят продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мидлы» разгромили «Престон» (4:0).

До того команда одолела «Сток Сити» (2:1). Плюс поединок с «Вест Бромвичем» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Мидлсбро» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мидлы» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила трижды подряд.

Причем «Мидлсбро» традиционно удачно противостоит «Норвич». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный ход. «Мидлы» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» в нынешнем сезоне выглядят убогенько. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Норвич» на 4 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канарейки» сумели одолеть «Ковентри» (2:1).

До того команда учинила разгром «Вест Бромвичу» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Рексэму» (2:1).

При этом «Норвич» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила 4 раза кряду, и уже выбралась из зоны вылета.

При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.

А вот «мидлов» команда не обыгрывает уже 5 лет. В нынешней же диспозиции «канарейкам» за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Канарейки» победили в 4 своих последних поединках

«Норвич» уже 5 лет не может одолеть «мидлов»

«Мидлсбро» победил в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.00.

Прогноз: «Мидлы» мотивированы подтянуться к лидеру, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Норвичу».

2.16 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Мидлсбро» — «Норвич» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

2.00 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Мидлсбро» — «Норвич» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00