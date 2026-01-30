31 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Норвич». Начало игры — в 18:00 мск.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» проводят продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Мидлсбро» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мидлы» разгромили «Престон» (4:0).
До того команда одолела «Сток Сити» (2:1). Плюс поединок с «Вест Бромвичем» завершился успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Мидлсбро» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мидлы» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила трижды подряд.
Причем «Мидлсбро» традиционно удачно противостоит «Норвич». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный ход. «Мидлы» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Норвич»
Турнирное положение: «Канарейки» в нынешнем сезоне выглядят убогенько. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Норвич» на 4 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канарейки» сумели одолеть «Ковентри» (2:1).
До того команда учинила разгром «Вест Бромвичу» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Рексэму» (2:1).
При этом «Норвич» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канарейки» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила 4 раза кряду, и уже выбралась из зоны вылета.
При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.
А вот «мидлов» команда не обыгрывает уже 5 лет. В нынешней же диспозиции «канарейкам» за счастье будет и ничья.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Канарейки» победили в 4 своих последних поединках
- «Норвич» уже 5 лет не может одолеть «мидлов»
- «Мидлсбро» победил в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.00.
Прогноз: «Мидлы» мотивированы подтянуться к лидеру, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Норвичу».
Ставка: Победа «Мидлсбро» в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00