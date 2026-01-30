Голов будет в достатке

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

31 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Ноа». Начало игры — в 16:00 мск.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не смогли переиграть «Ростов» (1:1).

До того команда учинила разгром «Чэнду Рончэн» (4:0). Да и поединок с «Сочи» принес уверенную победу (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Локомотив» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи явно не допустят недооценки армян.

«Ноа»

Турнирное положение: Ереванцы проводит не столь яркий сезон. Команда финишировала на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ноа» на 6 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ереванцы одолели «Лех» (1:0).

До того команда была бита киевским «Динамо» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Легии» (2:1).

При этом «Ноа» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ереванцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Команде в последнее время победы даются с натугой.

При этом «Ноа» относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Команда уже активно готовится к возобновлению сезона. А вот в плане подбора игроков она выглядит достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Ереванцы намерены максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Ноа» в среднем пропускает гол за матч

«Железнодорожники» не уступили в 4 своих последних матчах

Москвичи в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.

Прогноз: «Локомотив» в плане реализации выглядит довольно выгодно, да и ереванцы не лыком шиты.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся к воротам армян.

2.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Локомотив» — «Ноа» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Локомотив» — «Ноа» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00