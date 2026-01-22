прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.96.

22 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Леванте». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелено-белые» ходят в середняках лиги. Команда находится на восьмом месте турнирной таблицы.

У «Эльче» в активе 24 балла при пяти победах, девяти матчах вничью и шести поражениях. При этом клуб забил 26 мячей, а пропустил 25.

Последние матчи: в последнем поединке «Эльче» смог заработать ничью против «Севильи». Команды завершили матч со счетом 2:2.

Ранее команда проиграла «Реал Бетис» со счетом 1:2 и вновь заработала один балл. На этот раз, сведя вничью матч против «Валенсии» (1:1).

Не сыграют: Рафаэль Мир, Эктор Форт, Педро Бигас — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в последних пяти матчах «Эльче» лишь раз смогла победить. Клуб одолел «Райо Вальекано» с крупным счетом 4:0 21 декабря. После этого успеха у клуба два поражения и два матча вничью.

Отметим, что «Эльче» забивает в девяти матчах к ряду. Команда Эдера Сарабии играет в прагматичный атакующий футбол с акцентом на прессинг и контрвыпады.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» идет в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги. Клуб после 19-ти туров набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 19-е место, в лиге. У команды три победы, пять матчей вничью и 11 поражений. Разница мячей — 21:32.

Последние матчи: в своем последнем матче клуб проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 0:2. Ранее клуб заработал ничью против «Эспаньола» (1:1) и разгромил «Севилью» со счетом 3:0.

В последних пяти поединках команда Луиса Кастро проиграла два матча, две игры свела вничью и одержала одну победу.

Не сыграют: травмирован Унаи Эльхесабаль и Рохер Бруге.

Состояние команды: «Леванте» после возвращения в Примеру рискует вновь вылетит из высшего дивизиона. Клуб начал кампанию с трех поражений к ряду и сейчас выглядит неубедительно.

Однако отметим лидера атак «Леванте» Карла Этта Йонга. Камерунский форвард отличился шестью мячами в Ла Лиге, по системе гол+пас лидирует в команде с девятью очками.

Статистика для ставок

«Леванте» пропускает в пяти из последних шести матчей

«Эльче» идет на серии из четырех встреч без побед

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Леванте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.78.

Прогноз: Основной ставкой будет ожидание тотала больше 2,5 мячей . Оба коллектива охотно коллекционируют голы в последних матчах.

1.96 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Эльче» — «Леванте» принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 1.96.

Прогноз: Вполне вероятным исходом в этом матче смотрится ничейный результат. Учитывая неуступчивый характер команд и футбол вторым номером, мы можем получить такой итог.

3.35 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Эльче» — «Леванте» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Ничья в матче за 3.35.