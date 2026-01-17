Вернётся ли «Страсбург» к победам?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Мец». Начало игры — в 17:00 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 17-ти туров французского первенства имеет 24 очка в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на седьмой строчке с отставанием в шесть баллов от зоны континентальных турниров (топ-6) и в восемь очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Франции клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Авраншем» (6:0).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже потерял очки, когда теперь на выездной арене с результатом 1:1 разошелся мировой с «Ниццей».

Не сыграют: травмированы — Соу, Амугу, Омобамиделе и Эмегха, уехал на Кубок Африки — Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 10-ю голами.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» после 17-ти туров французского первенства имеет 12 пунктов в активе и отчаянно борется за выживание в элите.

Команда находится на последней, 18-й позиции, с отставанием в четыре балла от безопасной 15-й строчки, поэтому ей кровь из носу нужно набирать очки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/16 финала Кубка Франции клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Монпелье» (0:4) и вылетел из турнира.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив потерял очки, когда теперь на выездной арене с результатом 1:1 разошелся мировой с «Лорьяном».

Не сыграют: травмированы — Мангондо и Су, уехали на Кубок Африки — Диалло и Сабали, дисквалифицирован — Куао.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мец» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Готье Эн — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних домашних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Страсбург» выиграл при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Меца» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Меца» — в 6.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гости проиграли, и при этом было забито больше 3,5 голов.

Ставка: «Страсбург» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Меца».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40