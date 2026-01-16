прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.05

17 января в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Блэкберн». Начало игры — в 15:30 мск.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» бьются за повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ипсвич» на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трактористы» одолели «Блэкпул» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:1). Да и поединок с «Ковентри» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ипсвич» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трактористы» нынче выглядят шикарно. Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Ипсвич» традиционно удачно противостоит «Блэкберну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трактористы» намерены как можно скорее забраться в дуэт лидеров.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» сражаются за выживание в Чемпионшипе. Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Блэкберн» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Блэкберн» в серии пенальти уступил «Халлу».

До того команда не сумела одолеть «Чарльтон» (2:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Рексхэма» (0:2).

При этом «Блэкберн» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бродяги» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда потеряла стабильность в игре и результатах.

При этом «Блэкберн» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и радости побед команда не знает уже 5 матчей кряду.

Команда не может одолеть «Ипсвич» уже 7 долгих лет. Да и вообще, пора бы честолюбивым «бродягам» возвращаться в победную гавань.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бродяги» намерены отдалиться от опасной зоны.

Статистика для ставок

«Бродяги» в среднем забивают гол за матч

«Ипсвич» победил в 3 своих последних поединках

«Бродяги» уже 7 лет не обыгрывают «Ипсвич»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.74.

Прогноз: «Трактористы» намерены продолжить побеждать, и сразу активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева бьются за прямое повышение в классе, да и поединки с «бродягами» складываются для них исторически успешно.

Ставка: Победа «Ипсвича» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.10