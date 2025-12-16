прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 1.85

17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Альбасете» и «Сельта». Начало встречи — 21:00 мск.

«Альбасете»

Турнирное положение: «Альбасете» уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Леганеса» (2:1) и «Сан-Фернандо» (3:0).

Команда по итогам 18-ти туров Ла Лиги 2 занимает 14-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета (19-22-я позиции) и с отставанием в шесть баллов от зоны плей-офф за попадание в элиту.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Ла Лиги 2 клуб на своей арене потерпел поражение от «Малаги» (1:3).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах обыграл «Бургос» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альбасете» проиграл три раза при двух победах.

Это говорит о не лучших шансах хозяев выйти в 1/8 финала, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Пять голов команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта», как и соперник, прошла две стадии Кубка Испании, в которых на выезде была сильнее «Сант-Андреу» (2:1) и «Пуэрто-де-Вега» (2:0).

Команда по итогам 16-ти поединков элитного дивизиона страны занимает восьмую строчку с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства галисийцы на своём поле одержали победу над «Атлетиком» с результатом 2:0.

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги Европы коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Болоньи» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» выиграла три раза, включая неосновное время, при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Четыре гола команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Альбесете» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Сельты» выиграла

в шести из 10-ти последних матчах «Сельты» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.40, победа «Альбасете» — в 6.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом они превосходят соперника в классе.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

1.85 «Сельта» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Альбасете» — «Сельта» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Сельта» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Альбасете».

2.40 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Альбасете» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40