прогноз на матч Примейры, ставка за 2.50

15 декабря в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Порту» и «Эштрела». Начало игры — в 23:45 мск.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» привычно сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Драконы» одолели «Мальме» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Тонделу» (2:0). А вот поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Порту» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Люк Де Йонг — травмирован.

Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят вполне прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Порту» традиционно успешно противостоит «Эштреле». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» намерены оторваться от преследователей.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Трехцветные» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Эштрела» на 5 зачетных пунктов опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эштрела» одолела «Ароку» (3:1).

До того команда была бита «Спортингом» (0:4). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Вальядолид»

При этом «Эштрела» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трехцветные» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда способна дать бой кому угодно.

При этом «Эштрела» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда полгода назад уверенно переиграла «Порту» (2:0). А вот в этой встрече она уж точно будет максимально рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Трехцветные» попытаются оторваться от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Драконы» победили в 2 своих последних матчах

«Трехцветные» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Драконы» пропустили всего 3 мяча в 13 поединках чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.28.

Прогноз: «Порту» прекрасно атакует, и наверняка постарается оторваться от преследователей.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Эштрелы» не блещет монолитностью.

Ставка: Фора «Порту» -2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.42