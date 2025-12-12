Сможет ли «Брест» продлить свою победную серию?

13 декабря в матче 16-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Брест». Начало встречи — в 19:00 мск.

«Ренн»

Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон. После 15-и туров «Ренн» располагается на 6-й позиции в таблице Лиги 1 с 24 очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 пунктов.

Команда частенько набирает очки в матчах на своем поле, «Ренн» набрал 14 баллов из 21-го возможного при родных трибунах. По этому показателю команда занимает 9-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 «Ренн» крупно уступил ПСЖ со счетом 0:5. До этого команда обыграла «Метц» (1:0), забив победный гол на 22-й минуте.

В последних 5-и встречах у «Ренна» только 1 поражение и 4 победы. За этот отрезок команда сумела обыграть «Монако» (4:1), «Париж» (1:0) и «Страсбург» (4:1).

Не сыграет: Джереми Джакут (красная карточка).

Состояние команды: «Ренн» проводит отличный отрезок, если убрать за скобки матч с ПСЖ. Команда выдала серию побед и поднялась в турнирной таблице, осталось удержаться в зоне еврокубков.

У «Ренна» есть отличный нападающий Эстебан Лепауль, который регулярно набирает результативные баллы. У форварда 7 голов и сделал 3 ассиста за 13 встреч, он занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

«Брест»

Турнирное положение: Команда четко закрепилась в середине таблицы Лиги 1. «Брест» занимает 10-е место с 19-ю очками в активе после 15-и туров. Команда отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

«Брест» в гостях играет хуже, нежели дома. По результатам встреч на чужом поле команда занимает 12-е место в лиге, набрав 7 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Брест» обыграл «Монако» со счетом 1:0, забив победный гол на 28-й минуте. Матчем ранее команда одолела «Страсбург» (2:1).

У «Бреста» продолжается победная серия в чемпионате Франции, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период команда также одолела «Метц» (3:2).

Не сыграет: Ажорк (красная карточка).

Состояние команды: «Брест» чуть оторвался от зоны вылета, теперь опережение составляет 7 пунктов. При этом, команде необходимо регулярно набирать очки, ведь конкуренты также наступают на пятки.

Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Брест» ни разу не проиграл «Ренну». За этот отрезок «пираты» трижды победили и дважды сыграли вничью. Получится ли добыть очки на сей раз? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах у «Ренна» 4 победы

«Брест» выиграл в 3-х последних матчах Лиги 1

В последних 5-и очных поединках «Брест» ни разу не проигрывал «Ренну» (3 победы и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа «Бреста» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: Можно предположить, что команды поделят очки. «Ренн» и «Брест» находятся в отличной форме.

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.30.