6 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 29:13.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Реал Сосьедад» в Ла Лиге — 3:2.
До того команда разгромно проиграла «Боруссии» Д (0:4) в Лиге чемпионов и обыграла «Мальорку» (2:1) в Ла Лиге.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Вильярреал» выступает очень хорошо во внутреннем чемпионате, находясь в пяти очках от лидирующей в таблице «Барселоны», у которой на одну игру больше.
В Лиге чемпионов команда пока что выступает не лучшим образом — 1 балл за пять встреч, но за оставшиеся встречи ситуацию можно поменять и в свою сторону.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» в текущем сезоне занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков за 14 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 13:15.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, обыграв в Кубке Испании «Навалькарнеро» со счетом 3:2.
До того команда обыграла «Эльче» (1:0) и проиграла «Атлетико» (0:1) в Ла Лиге.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Хетафе» в текущей кампании является не просто середняком, а одним из претендентов на выход в еврокубки.
Подопечные Хосе Бордалоса не блещут результативной игрой, но команда из пригорода Мадрида исправно набирает очки.
Статистика для ставок
- «Хетафе» в последний раз в рамках Ла Лиги выиграл в гостях «Атлетик» (1:0)
- «Вильярреал» не проигрывает в шести последних встречах Ла Лиги
- «Хетафе» не обыгрывал «Вильярреал» с 2019-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа «Хетафе» — в 6.00.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.
Прогноз: «Хетафе» приедет страдать и заставит это делать своих соперников, вряд ли стоит ожидать результативный матч от команд.
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.71.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Хетафе» вообще не забьет в матче против «Вильярреала»
Ставка: Тотал «Хетафе» меньше 0,5 за 1.99