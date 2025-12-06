прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.71

6 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 29:13.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Реал Сосьедад» в Ла Лиге — 3:2.

До того команда разгромно проиграла «Боруссии» Д (0:4) в Лиге чемпионов и обыграла «Мальорку» (2:1) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Вильярреал» выступает очень хорошо во внутреннем чемпионате, находясь в пяти очках от лидирующей в таблице «Барселоны», у которой на одну игру больше.

В Лиге чемпионов команда пока что выступает не лучшим образом — 1 балл за пять встреч, но за оставшиеся встречи ситуацию можно поменять и в свою сторону.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» в текущем сезоне занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков за 14 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 13:15.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, обыграв в Кубке Испании «Навалькарнеро» со счетом 3:2.

До того команда обыграла «Эльче» (1:0) и проиграла «Атлетико» (0:1) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Хетафе» в текущей кампании является не просто середняком, а одним из претендентов на выход в еврокубки.

Подопечные Хосе Бордалоса не блещут результативной игрой, но команда из пригорода Мадрида исправно набирает очки.

Статистика для ставок

«Хетафе» в последний раз в рамках Ла Лиги выиграл в гостях «Атлетик» (1:0)

«Вильярреал» не проигрывает в шести последних встречах Ла Лиги

«Хетафе» не обыгрывал «Вильярреал» с 2019-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа «Хетафе» — в 6.00.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: «Хетафе» приедет страдать и заставит это делать своих соперников, вряд ли стоит ожидать результативный матч от команд.

1.71 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч «Вильярреал» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.71.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Хетафе» вообще не забьет в матче против «Вильярреала»

1.99 Тотал «Хетафе» меньше 0,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Вильярреал» — «Хетафе» принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Тотал «Хетафе» меньше 0,5 за 1.99