прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.44

1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» пока не блещут результатами. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» в 8 матчах набрал лишь 4 зачетных балла. В них команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Штутгарту» (0:2).

До того команда потерпела поражение от тех же швабов (1:2). А вот поединок со «Зриньски» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Майнц» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Карнавальники» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Майнц» традиционно неудачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается выбраться из опасной зоны.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» явно поборются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 2 очка отстает от искомой 6 позиции. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 12 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Музыканты» сумели одолеть «Унион» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Хайденхайм» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Санкт-Паули» (1:0).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Музыканты» потенциально способны прибавить. Команда не проигрывает уже трижды кряду.

При этом «Вердер» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает аккурат 2 гола за матч.

Команда относительно прилично выглядит в плане реализации. Да и «Майнцу» она не проигрывает уже 3 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Музыканты» вполне способны найти бреши в ненадежной обороне соперника.

Статистика для ставок

«Вердер» не проигрывает 3 матча кряду

«Майнц» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Карнавальники» уже 3 года не обыгрывают «Вердер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.43.

Прогноз: «Музыканты» намерены запрыгнуть в топ-6, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же уже три года не проигрывают «Майнцу».

3.44 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.44 на матч «Майнц» — «Вердер» принесёт чистый выигрыш 2440₽, общая выплата — 3440₽

Ставка: Победа «Вердера» за 3.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.47 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч «Майнц» — «Вердер» позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Обе не забьют за 2.47