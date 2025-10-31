прогноз на матч Южноамериканского кубка, ставка за 2.46

31 октября в 1/2 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Ланус» и «Универсидад де Чили». Начало игры — в 01:00 мск.

«Ланус»

Турнирное положение: «Гранатовые» в своем чемпионате не преуспевают. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланус» всего на один пункт отстает от лидера. Да и отличилась команда 15 результативными выстрелами в 13 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гранатовые» не уступили «Универсидад де Чили» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Годой Крусу» (2:0). Да и поединок с «Индепендьенте» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ланус» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гранатовые» нынче выглядят выгодно. До последней ничьей они победили трижды подряд.

Причем «Ланус» традиционно сложно противостоит «Универсидад де Чили». В трёх очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена пробиться в финал турнира.

«Универсидад де Чили»

Турнирное положение: «Синие» в чемпионате Чили не преуспевают. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Универсидад де Чили» всего на 2 пункта отстает от топ-3. Команда в 24 поединках отличилась 47 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» были биты «Универсидад Католикой» (0:1).

До того команда расписала мировую с «Ланусом» (2:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Палестино» (2:1).

При этом «Универсидад де Чили» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» твёрдо намерены выйти в финал Южноамериканского кубка. Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

При этом «Универсидад де Чили» не столь преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает гол за матч.

Команда вполне прилично выглядит в плане реализации. Да и «Ланусу» она не проигрывает уже долгих 12 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Синие» явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Универсидад де Чили» в среднем забивает 2 гола за матч

«Ланус» уже 12 лет не обыгрывает «синих»

«Гранатовые» до последней коллизии победили трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.61.

Прогноз: «Ланус» явно сильнее чилийцев, и наверняка постарается быстро закрыть вопрос о победителе дуэли.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же не проигрывают уже полтора месяца.

2.46 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Ланус» — «Универсидад де Чили» принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Победа «Лануса» в 1 тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ланус» — «Универсидад де Чили» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30