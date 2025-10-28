«Истиклол» не будет церемониться с «Равшаном»

28 октября в 20-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «Равшан». Начало игры — в 15:00 мск.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Истиклол» на 6 очков отстает от лидера, и это при трех имеющихся матчах в запасе. А вот забила команда 27 мячей в 16 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Истиклол» переиграли «Аль-Завраа» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Гоа» (2:0). Да и поединок с «Баркчи» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Истиклол» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истиклол» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Истиклол» удачно противостоит «Равшану». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована плотнее подтянуться к лидеру.

«Равшан»

Турнирное положение: «Равшан» борется за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Равшан» лишь на один зачётный балл отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Равшан» не смог одолеть «Баркчи» (2:2).

До того команда нанесла поражение «ЦСКА-Памиру» (1:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Панджшером» (0:0).

При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Равшан» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом «Равшан» не проигрывал в 8 своих последних поединках. Вот только команда слишком часто грешит ничьими.

Плюс ко всему, команда бледновато выглядит в осеннем цикле. Да и вообще, «Равшану» нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

«Равшан» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

«Равшан» не проигрывал в 8 своих последних поединках

«Истиклол» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.76.

Прогноз: «Истиклол» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Равшану».

Ставка: Победа «Истиклола» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.45