прогноз на матч Примейры, ставка за 3.35

27 октября в 9-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Морейренсе» и «Порту». Начало игры — в 23:15 мск.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» стартовали весьма многообещающе. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Морейренсе» в 8 матчах набрал 15 зачетных баллов. В них команда отличилась 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-белые» уступили «Фафе» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Насьонала» (2:3). А вот поединок с «Каса Пией» принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Морейренсе» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Васку Соуза — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче несколько сбавила обороты. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Морейренсе» традиционно неудачно противостоит «Порту». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается дать знатный бой лидеру чемпионата.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» нынешний чемпионат начали весьма продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Порту» на 3 пункта оторвался от ближайшего преследователя. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 19 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Драконы» были биты «Ноттингем Форестом» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Селорисенсе» (4:0). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Бенфику» (0:0).

При этом «Порту» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Люк Де Йонг — травмирован.

Состояние команды: «Драконы» намерены добыть долгожданное чемпионство. Да и до последнего поединка команда не пропускала 2 матча кряду.

При этом «Порту» весьма преуспевает в плане надежности своих тылов. Команда пропустила всего один мяч в 8 турах Примейры.

Команда прилично выглядит в плане реализации. Вот только Саму пока настрелял лишь 5 мячей в нынешнем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Драконы» намерены оторваться от конкурентов.

Статистика для ставок

«Порту» пропустил всего 1 мяч в 8 матчах чемпионата

«Драконы» одолели «Морейренсе» в 2 последних очных поединках

«Зелёно-белые» уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.01.

Прогноз: «Порту» способен прибавить в плане реализации, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «Морейренсе».

3.35 Фора «Порту» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Морейренсе» — «Порту» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Фора «Порту» -2.5 за 3.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Морейренсе» — «Порту» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00