Сможет ли Либерия зацепиться за шансы на ЧМ-2026?

9 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Либерия и Намибия. Начало встречи — 19:00 мск.

Либерия

Турнирное положение: Либерия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 11-ю очками занимает третью позицию в группе.

Команда на четыре балла отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, а ее как раз и занимает нынешний соперник, поэтому в случае невыигрыша она лишится шансов на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле разошелся мировой с Малави (2:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда и вовсе осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:3 проиграла Тунису.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Либерия выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе.

Аюба Косиа — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Намибия

Турнирное положение: Намибия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию (зона плей-офф) с 15-ю очками в активе.

Команда на семь баллов отстает от лидера Туниса, который уже вышел на мундиаль, а также на четыре пункта опережает третью строчку, которую как раз занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Сан-Томе и Принсипи (3:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от Малави.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Намибия проиграла лишь раз при трех победах и шести ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть небольшое преимущество в классе над соперником.

Питер Шалулиле — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Либерия проиграла

в шести из 10-ти последних матчей Намибия сыграла вничью

в трех последних матчах Намибии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Намибия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.25, победа Либерии — в 2.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в семи из 11-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Намибии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45