9 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Либерия и Намибия. Начало встречи — 19:00 мск.
Либерия
Турнирное положение: Либерия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 11-ю очками занимает третью позицию в группе.
Команда на четыре балла отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, а ее как раз и занимает нынешний соперник, поэтому в случае невыигрыша она лишится шансов на ЧМ-2026.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле разошелся мировой с Малави (2:2).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда и вовсе осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:3 проиграла Тунису.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Либерия выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе.
Аюба Косиа — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Намибия
Турнирное положение: Намибия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию (зона плей-офф) с 15-ю очками в активе.
Команда на семь баллов отстает от лидера Туниса, который уже вышел на мундиаль, а также на четыре пункта опережает третью строчку, которую как раз занимает нынешний соперник.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Сан-Томе и Принсипи (3:0).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от Малави.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Намибия проиграла лишь раз при трех победах и шести ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть небольшое преимущество в классе над соперником.
Питер Шалулиле — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Либерия проиграла
- в шести из 10-ти последних матчей Намибия сыграла вничью
- в трех последних матчах Намибии забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Намибия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.25, победа Либерии — в 2.70.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.
Прогноз: в семи из 11-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Намибии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45