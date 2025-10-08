8 октября в 9-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Чад и Мали. Начало игры — в 19:00 мск.
Чад
Турнирное положение: Чадцы давно потеряли шансы на попадание на Мундиаль. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом Чад в 8 матчах набрал всего 1 зачетный балл. В них команда отличилась лишь 3 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чадцы уступили Мадагаскару (1:3).
До того команда не уступила крепкой Гане (1:1). А вот поединок с Кенией завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего 2 ничьих. В этих поединках Чад забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Чадцы нынче выглядят крайне убого. Команда не может победить уже полтора года.
Причем Чад традиционно неудачно противостоит сборной Мали. В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой малийцам.
Мали
Турнирное положение: Малийцы еще не потеряли шансы на второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем Мали на 4 очка отстает от искомой 2 позиции. Команда в восьми поединках отбора отличилась 11 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Малийцы уступили Гане (0:1).
До того команда уверенно расправилась с Коморскими островами (3:0). А вот чуть ранее она была бита ДР Конго (0:1).
При этом Мали в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Малийцам нужно побеждать, при этом ожидая осечек конкурентов. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом Мали не блещет стабильностью результатов. А вот в среднем команда забивает чаще одного мяча за матч.
Команда довольно выгодно выглядит в плане надежности тылов. Да и в кадровом аспекте у нее довольно позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда не собирается сдаваться в борьбе за второе место.
Статистика для ставок
- Мали в среднем пропускает реже гола за матч
- Чад в среднем забивает реже одного мяча за матч
- Чадцы не побеждают уже полтора года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 2.56.
Прогноз: Малийцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные сбои.
Ставка: Фора Мали -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.76