прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.00

8 октября в 9-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Чад и Мали. Начало игры — в 19:00 мск.

Чад

Турнирное положение: Чадцы давно потеряли шансы на попадание на Мундиаль. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом Чад в 8 матчах набрал всего 1 зачетный балл. В них команда отличилась лишь 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чадцы уступили Мадагаскару (1:3).

До того команда не уступила крепкой Гане (1:1). А вот поединок с Кенией завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего 2 ничьих. В этих поединках Чад забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Чадцы нынче выглядят крайне убого. Команда не может победить уже полтора года.

Причем Чад традиционно неудачно противостоит сборной Мали. В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой малийцам.

Мали

Турнирное положение: Малийцы еще не потеряли шансы на второе место. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Мали на 4 очка отстает от искомой 2 позиции. Команда в восьми поединках отбора отличилась 11 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Малийцы уступили Гане (0:1).

До того команда уверенно расправилась с Коморскими островами (3:0). А вот чуть ранее она была бита ДР Конго (0:1).

При этом Мали в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Малийцам нужно побеждать, при этом ожидая осечек конкурентов. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом Мали не блещет стабильностью результатов. А вот в среднем команда забивает чаще одного мяча за матч.

Команда довольно выгодно выглядит в плане надежности тылов. Да и в кадровом аспекте у нее довольно позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда не собирается сдаваться в борьбе за второе место.

Статистика для ставок

Мали в среднем пропускает реже гола за матч

Чад в среднем забивает реже одного мяча за матч

Чадцы не побеждают уже полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 2.56.

Прогноз: Малийцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные сбои.

2.00 Фора Мали -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Чад — Мали принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора Мали -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.76 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч Чад — Мали принесёт чистый выигрыш 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: Обе забьют за 2.76