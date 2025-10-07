прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.03

7 октября в 22-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 16:00 мск.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» на 8 очков отстает от медальной зоны. А вот пропустила команда 22 мяча в 20 поединках киргизского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алдиер» переиграл «Азиягол» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Бишкек Сити» (2:0). А вот поединок с «Узгеном» завершился натужной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Алдиер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алдиер» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Алдиер» традиционно неудачно противостоит «Абдыш-Ате». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована дать бой лидеру чемпионата.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте.

Причем «Абдыш-Ата» на один зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чуть реже двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Абдыш-Ата» переиграл «Алгу» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Алая» (0:4). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Талантом» (2:1).

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

При этом «Абдыш-Ата» потенциально может потерять лидерство. Так что нужно и самим побеждать, и ждать осечек от конкурентов.

Плюс ко всему, команда в двух своих последних матчах забила всего 1 мяч. Да и в плане надежности тылов имеются сложности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда намерена сохранить лидерство в чемпионате.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще одного мяча за матч

«Алдиер» победил в 4 своих последних поединках

«Абдыш-Ата» забивает в среднем фактически 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 7.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.79 и 1.91.

Прогноз: «Абдыш-Ата» борется за чемпионство, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Алдиеру».

2.03 Фора «Абдыш-Аты» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Алдиер» — «Абдыш-Ата» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора «Абдыш-Аты» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.93 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на матч «Алдиер» — «Абдыш-Ата» принесёт прибыль 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.93