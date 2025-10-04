Смогут ли «Парма» и «Лечче» определить сильнейшего?

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 3.75

4 октября в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Лечче». Начало игры — в 16:00 мск.

«Парма»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что находится во второй половине турнирной таблицы.

«Крестоносцы» за пять первых туров смогли набрать всего пять очков и располагаются на 14-й строчке.

За этом время коллектив из Пармы смог забить всего три мяча, а пропустил целых шесть.

Последние матчи: в прошлом туре «желто-синие» смогли добыть первую победу в сезоне, переиграв «Торино» (2:1).

До этого же пармезанцы сыграли вничью с «Кремонезе» (0:0) и «Аталантой» (1:1), но проиграли «Кальяри» (0:2) и «Ювентусу» (0:2).

Также «герцогские» смогли в серии пенальти пройти «Специю» в рамках Кубка страны.

Не сыграют: травмированы в стане пармезанского коллектива Матия Фриган, Эрнани, Джейкоб Ондрейка и Лаутаро Валенти.

Состояние команды: подопечные Карлоса Куэсты не очень хорошо стартовали в новом сезоне, однако победа в последней игре смогла поднять «Парму» из зоны вылета.

Главной задачей «Пармы», безусловно, является сохранение прописки в элите. В прошлом сезоне команда стала только 16-й, поэтому главное — выступить не хуже.

«Лечче»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером текущего сезона итальянского первенства.

В настоящий момент «жёлто-красные» имеют в своем активе всего два очка и идут на последней строчке в турнирной таблице.

За пять туров коллектив из Лечче смог забить лишь четыре мяча, а пропустил целых десять.

Последние матчи: на старте сезона «волки» сыграли вничью с «Болоньей» (2:2) и «Дженоа» (0:0), а также проиграли «Кальяри» (1:2), «Аталанте» (1:4) и «Милану» (0:2).

Также «салентийцы» успели вылететь из Кубка Италии, без шансов уступив «Милану» (0:3).

Не сыграют: в лазарете находятся Хамза Рафия, Бальтазар Пьерре и Габи Корентен.

Состояние команды: команда Эусебио ди Франческо точно не сможет претендовать на высокие места в текущем сезоне. У «Лечче» не тот состав, чтобы быть даже в середине турнирной таблице, поэтому речь может идти только о сохранении прописки в элите.

В прошлом сезоне «Лечче» тоже был на грани, но смог остаться в Серии А, заняв 17-е место. Команде нужно хотя бы повторить прошлогодний результат.

Статистика для ставок

«Лечче» не может победить на протяжении 6 матчей

«Парма» выиграла только 1 из последних 6 матчей

В последнем очном матче «Лечче» победил «Парму» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа «Лечче» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: команды не ахти играют в обороне, поэтому думается, что смогут обменяться голами.

Ставка: обе забьют за 2.05.