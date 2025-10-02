прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.75

Польская «Легия» сыграет против турецкого «Самсунспора» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Легия»

Турнирная таблица: В чемпионате Польши «Легия» занимает 6 место, набрав 15 очков. В 9 матчах польский клуб одержал 4 победы, 3 встречи сыграл вничью и 2 поединка проиграл.

Последние матчи: В Премьер-лиге Польши «Легия» нанесла минимальное поражение клубу «Погонь Щецин» (1:0).

Не сыграют: В предстоящем матче не сыграют травмированные Клод Гонсалвес, Жан-Пьер Нсаме и Энрике Аррейол.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Легия» не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд, польский клуб выиграл 2 встречи и 2 поединка свел к ничейному результату.

«Самсунспор»

Турнирная таблица: В чемпионате Турции «Самсунспор» расположился на 6 строчке, заработав 12 баллов. В 7 матчах участник Лиги конференций одержал 3 победы, 3 матча сыграл вничью и 1 поединок проиграл.

Последние матчи: «Самсунспор» сыграл вничью с клубом «Газиантеп» (2:2) в минувшем туре турецкого первенства

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят Эмре Кылынч, Бедиран Четин и Сонер Айдоду.

Состояние команды: «Самсунспор» редко побеждает, в последних 7 встречах турецкий клуб смог выирать лишь у клуба «Карагюмрюк» (3:2).

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Легия» состоит из четырех матчей

«Самсунспор» одержал одну победу в семи играх

«Легия» и «Самсунспор» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.70, а победа «Самсунспора» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Самсунспор» не так команда, которую стоит бояться футболистам «Легии». Польские футболисты не знают горечи поражений вот уже 4 матча и вполне могут продлить ее до пяти.

2.75 Фора «Легия» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Легия» — «Самсунспор» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Легия» (-1) с коэффициентом 2.75.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Легия» — «Самсунспор» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.