ставка за 2.10 и прогноз на матч Лиги Европы

25 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Сельта». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в текущем сезоне занимает 8-е место в немецкой Бундеслиге, набрав 6 очков за 4 сыгранных туров. Разница мячей равная — 5:5.

Последние матчи: В последней встречи Бундеслиги швабы обыграли на своем поле «Санкт-Паули» со счетом 2:0.

До того «Штутграт» проиграл «Фрайбургу» (1:3) и обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Пока команда Себастьяна Хенесса выступает неровно, чередуя между собой победы и поражения, но в Лиге Европы команда вполне способна побороться за выход в плей-офф турнира.

Также стоит отметить, что домашние игры швабам даются намного лучше гостевых поединков.

«Сельта»

Турнирное положение: В чемпионате Испании «Сельта» располагается на 15-м месте, заработав за 6 туров 5 очков при отрицательной разнице мячей 5:7.

Последние матчи: «Сельта» после поражения в стартовом туре Примеры от «Хетафе» (0:2) выдает феноменальную пятиматчевую ничейную серию, в которых все завершилось с одинаковым счетом 1:1, включая три последние встречи против «Вильярреала», «Жироны» и «Райо Вальекано».

Состояние команды: «Сельта» с трудом может претендовать на выход в еврокубки в текущем сезоне, но и вылетать команда из Виго тоже не должна, несмотря на отсутствие побед на старте сезона.

Касаемо Лиги Европы, то «Сельта», несомненно, будет бороться за выход в плей-офф турнира, но как долго заберется команда из Галисии — зависит от самого коллектива и жеребьевки.

Статистика для ставок

«Сельта» еще ни разу не одержала победу в текущем сезоне

«Штутгарт» одержал победу в двух последних домашних матчах

Команды играли друг против друга в последний раз 21 июля 2025 года в рамках «товарняка» — победу одержал «Штутгарт» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.32.

Прогноз: «Штутгарт» вполне способен продолжить безвыигрышную серию «Сельты» и одержать победу

1.87 Победа «Штутгарта» Ставка на матч #1

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды на двоих забьют максимум дважды

2.32 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.32.