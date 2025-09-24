ставка за 2.12 и прогноз на матч Ла Лиги

23 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Хетафе» и «Алавес». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает восьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков (топ-6), а также на два балла опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Барселоны» (0:3).

Перед этим в четвертом туре испанского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Овьедо».

Не сыграют: травмирован — Хуанми, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» выиграл три раза при двух поражениях.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть неуступчивость нынешнего соперника.

Адриан Лисо — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет семь баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию и на два очка отстает как от зоны еврокубков (топ-6), так и от нынешнего соперника, тогда как отрыв от зоны вылета (18-20-е места) составляет пять пунктов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Севильи» (1:2).

Перед этим в поединке четвертого тура коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Атлетиком».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Алавес» проиграл лишь дважды при двух победах и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник далек от того, чтобы не иметь изъянов.

Карлос Висенте — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хетафе» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Хетафе» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Алавеса» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 2.90, выигрыш «Алавеса» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.90 и 1.42.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних выездных матчей гостей.

Ставка: только одна команда забьет за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Хетафе» победит за 2.30