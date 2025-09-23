Три очка для «Регар-ТадАЗа»?

прогноз на матч чемпионата Таджикистана, ставка за 2.66

23 сентября в 17-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 19:00 мск.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Эсхата» на 9 очков отстает от медальной зоны. А вот пропустила команда 19 мячей в 16 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Эсхата» переиграла «Худжанд» (1:0).

До того команда не сумела одолеть «Хулбук» (1:1). Да и поединок с «Истаравшаном» принес лишь ничью (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Эсхата» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эсхата» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Причем «Эсхата» традиционно сложно противостоит «Регар-ТадАЗу». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда максимально мотивирована запрыгнуть в топ-5.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте.

Причем «Регар-ТадАЗ» на 7 очков отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Регар-ТадАЗ» сумел одолеть «Истаравшан» (4:2).

До того команда расписала мировую с «Равшаном» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Ахалом» (1:2).

При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 15 мячей в 15 поединках чемпионата.

При этом «Регар-ТадАЗ» не проигрывал в 2 своих последних матчах. Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.

Команда уже больше года не может победить «Эсхату». Зато в нынешней диспозиции она вполне способна зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда заметно прибавила в последних поединках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч

«Эсхата» не проигрывает 5 матчей кряду

«Регар-ТадАЗ» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.60.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «Эсхате» победы даются весьма натужно.

2.66 П2 Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2

Ставка: Обе забьют за 2.00