    «Лисы» продолжат побеждать?

    Байя — Крузейро. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 16 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Байя» — «Крузейро»
    Кайо Жорже
    16 сентября в 23-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Крузейро». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Сентября 2025 года

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •  Баия 02:00 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Байя»

    Турнирное положение: «Трёхцветные» бьются за попадание в топ-4. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байя» на 2 очка отстает от искомой 4 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трёхцветные» уступили «Флуминенсе» (0:2).

    До того команда учинила разгром «Конфьянсе» (5:0). Да и первый поединок с этим же соперником завершился победой (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Байя» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Трёхцветные» до последней коллизии победили дважды кряду. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

    Причем «Байя» традиционно неудачно противостоит «Крузейро». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трёхцветные» намерены подтянуться к первой четверке.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Лисы» борются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Крузейро» на 3 зачётных балла отстаёт от лидера. Команда отличилась 35 забитыми мячами в 22 поединках чемпионата.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лисы» переиграли «Атлетико Минейро» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Сан-Паулу» (1:0). А вот чуть ранее она одолела «Атлетико Минейро» (2:0).

    При этом «Крузейро» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лисы» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.

    При этом «Крузейро» не пропускает уже 3 матча кряду. А вот в среднем команда пропускает реже одного мяча за матч.

    «Лисы» явно постараются продлить свой победный сериал. Да и тылы команды нынче выглядят весьма монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда способна найти бреши в обороне «Байи».

    Статистика для ставок

    • «Крузейро» победил в 4 своих последних матчах

    • «Байя» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Крузейро» не пропускал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.59.

    Прогноз: «Крузейро» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости намерены продлить свой успешный сериал, к тому же «Байя» нынче не блещет стабильностью.

    Ставка: Победа «Крузейро» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.15

    Прогнозы на футбол
    Байя — Крузейро: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 16.09.202502:00. «Лисы» продолжат побеждать?
