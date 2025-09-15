Хулбук — Баркчи. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 15 сентября 2025 года

15 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Баркчи». Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хулбук» на 3 очка отстает от спасительной 10 позиции. Да и пропустила команда 27 мячей в 15 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хулбук» не уступил «Эсхате» (1:1).

До того команда была бита «ЦСКА-Памиром» (0:3). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хулбук» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Хулбук» неудачно противостоит «Баркчи». В единственном очном поединке полгода назад команда уступила сопернику (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована выбраться из опасной зоны.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» нынешний чемпионат проводит не столь ярко. Команда на данный момент находится на 8 месте.

Причем «Баркчи» на 12 очков отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баркчи» дал бой «ЦСКА-Памиру» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Хосилоту» (0:1).

При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баркчи» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч.

При этом «Баркчи» не пропускал в двух своих последних матчах. А вот до того команда не могла забить дважды кряду.

Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. Да и состав по именам выглядит не столь выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Баркчи» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Хулбук» не побеждает уже полгода

«Баркчи» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

Прогноз: «Баркчи» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован отдалиться от опасной зоны.

Номинальные гости весьма неплохо обороняются, к тому же «Хулбук» давненько не знает вкуса побед.

Ставка: Победа «Баркчи» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30