ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА? Василие Аджич празднует голРеактивное Дерби Италии: «Юве» пережил шторм и вырвал у «Интера» победу Игроки Динамо празднуют голДва дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 00:04
    • «Монако» без Головина обыграл «Осер» в матче Лиги 1
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
    Все новости спорта

    Сможет ли «Баркчи» одолеть «Хулбук»?

    Хулбук — Баркчи. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Хулбук» — «Баркчи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    15 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Баркчи». Начало игры — в 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 15 Сентября 2025 года

    Hulbuk

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Hulbuk 14:15 Баркчи

    Баркчи

  • Гиссар
    •

    «Хулбук»

    Турнирное положение: «Хулбук» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хулбук» на 3 очка отстает от спасительной 10 позиции. Да и пропустила команда 27 мячей в 15 поединках чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хулбук» не уступил «Эсхате» (1:1).

    До того команда была бита «ЦСКА-Памиром» (0:3). Да и поединок с «Истаравшаном» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хулбук» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

    Причем «Хулбук» неудачно противостоит «Баркчи». В единственном очном поединке полгода назад команда уступила сопернику (1:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована выбраться из опасной зоны.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» нынешний чемпионат проводит не столь ярко. Команда на данный момент находится на 8 месте.

    Причем «Баркчи» на 12 очков отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

  • Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • Трансферные бомбы, которые не взорвались
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баркчи» дал бой «ЦСКА-Памиру» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Хосилоту» (0:1).

    При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баркчи» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Баркчи» не пропускал в двух своих последних матчах. А вот до того команда не могла забить дважды кряду.

    Команда всеми силами пытается оторваться от группы аутсайдеров. Да и состав по именам выглядит не столь выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Баркчи» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Хулбук» не побеждает уже полгода

    • «Баркчи» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Баркчи» нынче выглядит предпочтительнее соперника, к тому же мотивирован отдалиться от опасной зоны.

    Номинальные гости весьма неплохо обороняются, к тому же «Хулбук» давненько не знает вкуса побед.

    Ставка: Победа «Баркчи» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмадалиев — Иноуэ
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гастон — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пиза — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лилль — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хулбук — Баркчи: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 15.09.202514:15. Сможет ли «Баркчи» одолеть «Хулбук»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры