ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Mafia: The Old CountryОбзор Mafia: The Old Country: Очарование Старого Света и проблемы Нового
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Произойдет ли голевой обмен?

    Хетафе — Овьедо. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Ла Лига, 13 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Овьедо Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Овьедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хетафе»
    13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Овьедо». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Овьедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 13 Сентября 2025 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 15:00 Овьедо

    Овьедо

  • Испания. Ла Лига
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» неплохо начал новый сезон. Клуб идет на 6-м месте в таблице.

    В активе «Хетафе» на данный момент 6 очков. Из трех матчей команда выиграла два. Разница мячей составляет 4-4.

    Хетафе — Овьедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Хетафе» в чемпионате Испании-2025/26 уже добился двух побед. При этом все три матча команда провела в гостях.

    «Хетафе» разочаровал поклонников лишь 29 августа. В этот день клуб на выезде потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 0:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Хетафе» является крепким середняком. Скорее всего, в нынешнем сезоне команда вряд ли будет бороться за выживание. Тем более, «Хетафе» очень хорошо стартовал.

    В первом туре у «Хетафе» был удачный визит в Виго, где удалось одолеть «Сельту» со счетом 2:0. Затем команда в гостях взяла верх над «Севильей» (2:1).

    «Овьедо»

    Турнирное положение: «Овьедо» в прошлом сезоне выступал в Сегунде. Но клуб смог повыситься в классе.

    На данный момент «Овьедо» занимает 15-е место в таблице Ла Лиги. Набрано три очка в трех встречах.

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: В двух стартовых встречах «Овьедо» дважды уступил. Матчи с «Вильярреалом» и мадридским «Реалом» оказались неудачными.

    В первом туре было зафиксировано поражение от «желтой субмарины» со счетом 0:2. Вскоре «Овьедо» дома уступил «сливочным» 0:3.

    Ситуацию удалось немного исправить в 3-м туре. «Овьедо» дома победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Решающий гол забил Леандер Дендонкер.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нынешний сезон наверняка будет трудным для «Овьедо». Команде предстоит бороться за выживание.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Букмекеры не верят в гостей в предстоящей встрече. «Хетафе» является фаворитом. Стоит отметить слабую игру «Овьедо» в атаке. В трех матчах чемпионата Испании-2025/26 команда забила лишь один мяч и пропустила 5 голов.

    Безусловно, «Овьедо» будет действовать с оглядкой на тылы. Гости постараются реализовать свои моменты на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» проведет первый домашний матч в новом сезоне

    • «Овьедо» в трех турах набрал три очка

    • «Овьедо» в чемпионате Испании-2025/26 в трех играх пропустил 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.80 и 1.56.

    Прогноз: «Хетафе» после трех выездных матчей постарается порадовать своих болельщиков. У хозяев поля неплохие шансы на победу. «Хетафе» постарается завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Хетафе» за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Басаваредди — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Харрис — Онклен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хетафе — Овьедо: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 13.09.202515:00. Произойдет ли голевой обмен?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры