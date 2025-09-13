Хетафе — Овьедо. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Ла Лига, 13 сентября 2025 года

13 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Овьедо». Начало встречи — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Овьедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» неплохо начал новый сезон. Клуб идет на 6-м месте в таблице.

В активе «Хетафе» на данный момент 6 очков. Из трех матчей команда выиграла два. Разница мячей составляет 4-4.

Последние матчи: «Хетафе» в чемпионате Испании-2025/26 уже добился двух побед. При этом все три матча команда провела в гостях.

«Хетафе» разочаровал поклонников лишь 29 августа. В этот день клуб на выезде потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 0:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Хетафе» является крепким середняком. Скорее всего, в нынешнем сезоне команда вряд ли будет бороться за выживание. Тем более, «Хетафе» очень хорошо стартовал.

В первом туре у «Хетафе» был удачный визит в Виго, где удалось одолеть «Сельту» со счетом 2:0. Затем команда в гостях взяла верх над «Севильей» (2:1).

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» в прошлом сезоне выступал в Сегунде. Но клуб смог повыситься в классе.

На данный момент «Овьедо» занимает 15-е место в таблице Ла Лиги. Набрано три очка в трех встречах.

Последние матчи: В двух стартовых встречах «Овьедо» дважды уступил. Матчи с «Вильярреалом» и мадридским «Реалом» оказались неудачными.

В первом туре было зафиксировано поражение от «желтой субмарины» со счетом 0:2. Вскоре «Овьедо» дома уступил «сливочным» 0:3.

Ситуацию удалось немного исправить в 3-м туре. «Овьедо» дома победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Решающий гол забил Леандер Дендонкер.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нынешний сезон наверняка будет трудным для «Овьедо». Команде предстоит бороться за выживание.

Букмекеры не верят в гостей в предстоящей встрече. «Хетафе» является фаворитом. Стоит отметить слабую игру «Овьедо» в атаке. В трех матчах чемпионата Испании-2025/26 команда забила лишь один мяч и пропустила 5 голов.

Безусловно, «Овьедо» будет действовать с оглядкой на тылы. Гости постараются реализовать свои моменты на контратаках.

Статистика для ставок

«Хетафе» проведет первый домашний матч в новом сезоне

«Овьедо» в трех турах набрал три очка

«Овьедо» в чемпионате Испании-2025/26 в трех играх пропустил 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.80 и 1.56.

Прогноз: «Хетафе» после трех выездных матчей постарается порадовать своих болельщиков. У хозяев поля неплохие шансы на победу. «Хетафе» постарается завоевать три очка.

Ставка: Победа «Хетафе» за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.27.