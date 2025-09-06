1-й таймБолгария — ИспанияОнлайн
    Ямайка учинит разгром Бермудским островам

    Бермудские острова — Ямайка. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Бермудские острова — Ямайка
    Сборная Ямайки
    6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Бермудские острова и Ямайка. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бермудские острова — Ямайка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бермудские острова

    Турнирное положение: Островитяне в последних матчах прибавили. Команда выиграла 2 своих последних поединка.

    При этом Бермудские острова до того уступили трижды кряду. Так что стабильностью в игре и результатах команда явно не блещет.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Островитяне переиграли Кубу (2:1).

    При этом чуть ранее Бермудские острова разгромили Каймановы острова (5:0). А вот поединок с Гондурасом завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бермудские острова добыли 2 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Островитяне на данном этапе выглядят не столь стабильно. Да и оборона ошибается весьма часто.

    При всем при этом Бермудские острова традиционно неудачно противостоят Ямайке. В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Островитяне твердо намерены стартовать с набора очков.

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и в своей группе команда считается фаворитом.

    Причем Ямайка нынче крайне нестабильна. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ямайцы уступили Панаме (1:4).

    До того команда нанесла поражение Гваделупе (2:1). А еще чуть раньше она минимально уступила Гватемале.

    Вообще же, Ямайка в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. В них команда забила 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ямайцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация пробиться на чемпионат мира у команды огромная.

    При этом Ямайка переиграла островитян в двух последних очных поединках. Причем в них команда отличилась 5 точными выстрелами.

    Команда имеет не столь надежные тылы. Вот только ямайцам довольно сложно дается преодоление мощных оборонительных редутов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ямайцы постараются вскрыть тылы соперника.

    Статистика для ставок

    • Ямайка неизменно пропускала в 3 последних поединках

    • Островитяне победили в 2 своих последних матчах

    • Ямайка обыграла островитян в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.70, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.56.

    Прогноз: Ямайцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

    Ставка: Фора Ямайки -2.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.13

    Бермудские острова — Ямайка: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 06.09.202501:00. Ямайка учинит разгром Бермудским островам
