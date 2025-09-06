Бермудские острова — Ямайка. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Бермудские острова и Ямайка. Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бермудские острова — Ямайка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бермудские острова

Турнирное положение: Островитяне в последних матчах прибавили. Команда выиграла 2 своих последних поединка.

При этом Бермудские острова до того уступили трижды кряду. Так что стабильностью в игре и результатах команда явно не блещет.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Островитяне переиграли Кубу (2:1).

При этом чуть ранее Бермудские острова разгромили Каймановы острова (5:0). А вот поединок с Гондурасом завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бермудские острова добыли 2 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Островитяне на данном этапе выглядят не столь стабильно. Да и оборона ошибается весьма часто.

При всем при этом Бермудские острова традиционно неудачно противостоят Ямайке. В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Островитяне твердо намерены стартовать с набора очков.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и в своей группе команда считается фаворитом.

Причем Ямайка нынче крайне нестабильна. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ямайцы уступили Панаме (1:4).

До того команда нанесла поражение Гваделупе (2:1). А еще чуть раньше она минимально уступила Гватемале.

Вообще же, Ямайка в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. В них команда забила 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ямайцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация пробиться на чемпионат мира у команды огромная.

При этом Ямайка переиграла островитян в двух последних очных поединках. Причем в них команда отличилась 5 точными выстрелами.

Команда имеет не столь надежные тылы. Вот только ямайцам довольно сложно дается преодоление мощных оборонительных редутов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Ямайцы постараются вскрыть тылы соперника.

Статистика для ставок

Ямайка неизменно пропускала в 3 последних поединках

Островитяне победили в 2 своих последних матчах

Ямайка обыграла островитян в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.70, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.56.

Прогноз: Ямайцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

Ставка: Фора Ямайки -2.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.13