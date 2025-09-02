ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА Джаррод Боуэн празднует гол«Вест Хэм» Поттера ожил: Боуэн и компания разнесли «Ноттингем» в концовке Рейнджерс — СелтикБлеклое дерби без голов: «Селтик» и «Рейнджерс» расписали унылейшую ничью
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
  • 09:02
    • Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму
  • 08:01
    • «Интер Майами» уступил в финале Кубка лиг «Сиэтлу»
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Кувейт привычно уступит ливанцам

    Кувейт — Ливан. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Кувейт — Ливан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Кувейта
    2 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кувейт и Ливан. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кувейт — Ливан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кувейт

    Турнирное положение: Кувейтцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. В трех своих последних матчах команда уступила.

    При этом Кувейт не побеждает уже 7 матчей кряду. Причем команда не забивала в трех своих последних поединках.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кувейтцы уступили Южной Корее (0:4).

    При этом чуть ранее Кувейт был бит Палестиной (0:2). Да и поединок с Оманом завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кувейт добыл лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кувейтцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются сложности.

    При всем при этом Кувейт традиционно сложно противостоит Ливану. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Кувейтцы постараются добыть долгожданную викторию.

    Ливан

    Турнирное положение: Ливанцы нынче выглядят симпатично. Команда за здорово живешь не сдается никому.

    Причем Ливан не проигрывал в 2 своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

  • Ни минуты покоя: пять вариантов работы для Моуринью после «Фенербахче»
  • Пойдёт по протоптанной дорожке или откроется новым возможностям?
  • 30/08/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ливанцы смогли одолеть Катар (1:0).

    До того команда расписала мировую с Йеменом (0:0). А еще чуть раньше она была бита сборной Омана (0:1).

    Вообще же, Ливан в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ливанцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей. Да и два последних очных поединка с Кувейтом завершились для команды успехом.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Ливан вполне способен прибавить. Да и в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.

    Команда имеет весьма надежные тылы. Ливанцы не боятся никого, да и кувейтцам не проигрывают уже почти 3 года.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ливанцы нынче выглядят предпочтительнее оппонента.

    Статистика для ставок

    • Ливан не пропускает 2 матча кряду

    • Кувейтцы не побеждают 7 матчей подряд

    • Кувейт уступил Ливану в двух последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.65 и 1.47.

    Прогноз: Ливанцы довольно сильны в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же в последнее время успешно противостоят.

    Ставка: Победа Ливана за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Индия — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Музетти — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леганес — Депортиво
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кувейт — Ливан: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 02.09.202515:30. Кувейт привычно уступит ливанцам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры