Кувейт — Ливан. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 сентября 2025 года

2 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кувейт и Ливан. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кувейт — Ливан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейтцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. В трех своих последних матчах команда уступила.

При этом Кувейт не побеждает уже 7 матчей кряду. Причем команда не забивала в трех своих последних поединках.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кувейтцы уступили Южной Корее (0:4).

При этом чуть ранее Кувейт был бит Палестиной (0:2). Да и поединок с Оманом завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кувейт добыл лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кувейтцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются сложности.

При всем при этом Кувейт традиционно сложно противостоит Ливану. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Кувейтцы постараются добыть долгожданную викторию.

Ливан

Турнирное положение: Ливанцы нынче выглядят симпатично. Команда за здорово живешь не сдается никому.

Причем Ливан не проигрывал в 2 своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ливанцы смогли одолеть Катар (1:0).

До того команда расписала мировую с Йеменом (0:0). А еще чуть раньше она была бита сборной Омана (0:1).

Вообще же, Ливан в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ливанцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей. Да и два последних очных поединка с Кувейтом завершились для команды успехом.

При этом Ливан вполне способен прибавить. Да и в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.

Команда имеет весьма надежные тылы. Ливанцы не боятся никого, да и кувейтцам не проигрывают уже почти 3 года.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ливанцы нынче выглядят предпочтительнее оппонента.

Статистика для ставок

Ливан не пропускает 2 матча кряду

Кувейтцы не побеждают 7 матчей подряд

Кувейт уступил Ливану в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.65 и 1.47.

Прогноз: Ливанцы довольно сильны в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же в последнее время успешно противостоят.

Ставка: Победа Ливана за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65