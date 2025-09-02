Кувейт — Ливан. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 сентября 2025 года

Кувейт
Турнирное положение: Кувейтцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. В трех своих последних матчах команда уступила.
При этом Кувейт не побеждает уже 7 матчей кряду. Причем команда не забивала в трех своих последних поединках.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кувейтцы уступили Южной Корее (0:4).
При этом чуть ранее Кувейт был бит Палестиной (0:2). Да и поединок с Оманом завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Кувейт добыл лишь одну ничью. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кувейтцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются сложности.
При всем при этом Кувейт традиционно сложно противостоит Ливану. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Кувейтцы постараются добыть долгожданную викторию.
Ливан
Турнирное положение: Ливанцы нынче выглядят симпатично. Команда за здорово живешь не сдается никому.
Причем Ливан не проигрывал в 2 своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ливанцы смогли одолеть Катар (1:0).
До того команда расписала мировую с Йеменом (0:0). А еще чуть раньше она была бита сборной Омана (0:1).
Вообще же, Ливан в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ливанцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей. Да и два последних очных поединка с Кувейтом завершились для команды успехом.
При этом Ливан вполне способен прибавить. Да и в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.
Команда имеет весьма надежные тылы. Ливанцы не боятся никого, да и кувейтцам не проигрывают уже почти 3 года.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ливанцы нынче выглядят предпочтительнее оппонента.
Статистика для ставок
- Ливан не пропускает 2 матча кряду
- Кувейтцы не побеждают 7 матчей подряд
- Кувейт уступил Ливану в двух последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.65 и 1.47.
- 2.11Афганистан — Таджикистан: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.30Оман — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 3.65Леганес — Депортиво: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ливанцы довольно сильны в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же в последнее время успешно противостоят.
Ставка: Победа Ливана за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.65