ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Селтик — КайратИсторический выход в Лигу Чемпионов всё ближе! «Кайрат» увёз нулевую ничью из Глазго Эдуард СперцянСперцян может перейти из «Краснодара» в клуб из Англии. Но есть нюанс Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
  • 23:53
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
  • 22:44
    • Агент Кузнецова: Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ сейчас 90%
  • 23:54
    • «Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя
  • 23:53
    • «Буде-Глимт» разгромил дома «Штурм»
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
    Все новости спорта

    «Алай» начнет без увертюр

    Алай — Талант. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алай» — «Талант»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    22 августа в 18-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Талант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 22 Августа 2025 года

    Алай

  • Ош
    •  Алай 18:00 Талант

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» сражается за чемпионский титул. Команда нынче как раз пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алай» на 3 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 28 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алай» уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Азияголу» (4:2). А вот поединок с «Дордоем» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алай» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алай» нынче находится в приличных кондициях. Даже досадное поражение от «Мурас Юнайтед» не повлияло на настрой команды.

    Причем «Алай» традиционно успешно противостоит «Таланту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается не отпустить в отрыв конкурентов.

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Талант» добыл всего 23 очка в 17 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

  • Миодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  • Тренер семи команд РПЛ в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о пятом туре чемпионата России
  • 19/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Талант» переиграл «Азиягол» (4:3).

    До того команда потерпела поражение от «Бишкек Сити» (0:3). А вот чуть ранее она была бита «Узгеном» (0:2).

    При этом «Талант» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Талант» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 17 поединках чемпионата.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Талант» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в семи поединках чемпионата из 17.

    Команда на данном этапе нестабилен в плане игры и результатов. Тем не менее, «Таланту» по силам побороться за первую шестерку.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Алай» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    • «Алай» пропускает в среднем реже гола за матч

    • «Талант» уступил «Алаю» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Алай» на голову сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Русенборг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бранн — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Дьер — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хамрун — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мальмё — Сигма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хэкен — ЧФР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спарта — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алай — Талант: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 22.08.202518:00. «Алай» начнет без увертюр
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры