Алай — Талант. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 августа 2025 года

22 августа в 18-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Талант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Талант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» сражается за чемпионский титул. Команда нынче как раз пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» на 3 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 28 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алай» уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Азияголу» (4:2). А вот поединок с «Дордоем» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алай» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алай» нынче находится в приличных кондициях. Даже досадное поражение от «Мурас Юнайтед» не повлияло на настрой команды.

Причем «Алай» традиционно успешно противостоит «Таланту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается не отпустить в отрыв конкурентов.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Талант» добыл всего 23 очка в 17 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Талант» переиграл «Азиягол» (4:3).

До того команда потерпела поражение от «Бишкек Сити» (0:3). А вот чуть ранее она была бита «Узгеном» (0:2).

При этом «Талант» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Талант» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 22 мяча в 17 поединках чемпионата.

При этом «Талант» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в семи поединках чемпионата из 17.

Команда на данном этапе нестабилен в плане игры и результатов. Тем не менее, «Таланту» по силам побороться за первую шестерку.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алай» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Алай» пропускает в среднем реже гола за матч

«Талант» уступил «Алаю» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Алай» на голову сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00