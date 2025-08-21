Вольфсбергер — Омония. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Вольфсберг
Омония
«Вольфсбергер»
Турнирное положение: Австрийцы покинули квалификацию Лиги Европы. Команда по сумме двух матчей уступила ПАОКу.
При этом «Вольфсбергер» в своем чемпионате стартовал неплохо. После трех туров команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вольфсбергер» переиграл «БВ Линц» (3:0).
До того команда минимально уступила ПАОКу. Зато поединок с «Аустрией» завершился уверенным успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Вольфсбергер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Вольфсбергер» пока не обрел стабильность в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Вольфсбергер» в 4 своих последних матчах пропустил всего 1 мяч. Более того, пропущен он был в овертайме.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Австрийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Омония»
Турнирное положение: Киприоты удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.
Причем «Омония» еще не пропустила ни одного мяча. Да и серия из четырех побед кряду явно окрыляет.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Омония» переиграла «Араз» (5:0).
До того команда нанесла поражение тому же сопернику (4:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть кутаисское «Торпедо» (4:0).
При этом «Омония» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Омония» нынче выглядит весьма выгодно. Да и яркий старт в еврокубках явно окрыляет.
При этом «Омония» традиционно имеет надежные тылы. Да и атака команда нынче выглядит весьма впечатляюще.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Киприоты победили в 4 своих последних поединках, да и австрийцам явно дадут бой.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Киприоты вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Омония» победила в 4 своих последних матчах
- «Вольфсбергер» в 4 последних поединках пропустил 1 мяч
- Киприоты не пропускают 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбергер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
- 2.25Селтик — Кайрат: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Фенербахче — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.90Базель — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Австрийцы нынче выглядят симпатично, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Омония» в предыдущих раундах противостояла относительно слабым соперникам.
Ставка: Победа «Вольфсбергера» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25