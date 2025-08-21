Вольфсбергер — Омония. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Вольфсбергер» и «Омония». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбергер» — «Омония», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсбергер»

Турнирное положение: Австрийцы покинули квалификацию Лиги Европы. Команда по сумме двух матчей уступила ПАОКу.

При этом «Вольфсбергер» в своем чемпионате стартовал неплохо. После трех туров команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вольфсбергер» переиграл «БВ Линц» (3:0).

До того команда минимально уступила ПАОКу. Зато поединок с «Аустрией» завершился уверенным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Вольфсбергер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Вольфсбергер» пока не обрел стабильность в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Вольфсбергер» в 4 своих последних матчах пропустил всего 1 мяч. Более того, пропущен он был в овертайме.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Австрийцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Омония»

Турнирное положение: Киприоты удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

Причем «Омония» еще не пропустила ни одного мяча. Да и серия из четырех побед кряду явно окрыляет.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Омония» переиграла «Араз» (5:0).

До того команда нанесла поражение тому же сопернику (4:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть кутаисское «Торпедо» (4:0).

При этом «Омония» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Омония» нынче выглядит весьма выгодно. Да и яркий старт в еврокубках явно окрыляет.

При этом «Омония» традиционно имеет надежные тылы. Да и атака команда нынче выглядит весьма впечатляюще.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Киприоты победили в 4 своих последних поединках, да и австрийцам явно дадут бой.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Киприоты вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Омония» победила в 4 своих последних матчах

«Вольфсбергер» в 4 последних поединках пропустил 1 мяч

Киприоты не пропускают 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбергер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: Австрийцы нынче выглядят симпатично, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Омония» в предыдущих раундах противостояла относительно слабым соперникам.

Ставка: Победа «Вольфсбергера» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25