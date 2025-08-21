Лех — Генк: прогноз на матч квалификации Лиги Европы и ставка за 2.26

21 августа в плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Лех» и «Генк». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Генк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лех»

Турнирное положение: Действующий чемпион Польши «Лех» начал новый чемпионат не слишком уверенно. За четыре сыгранных тура команда набрала всего 7 очков и расположилась на 9-й позиции в таблице.

Кроме того, клуб не сумел завоевать Суперкубок страны в июльском матче, уступив «Легии» из Варшавы со счетом 1:2.

Последние матчи: В еврокубках «Лех» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где разгромил исландский «Брейдаблик» с общим счетом 8:1.

Однако на третьем этапе отбора поляки проиграли белградской «Црвене Звезде» по сумме двух встреч (4:2) и продолжили выступление в Лиге Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: В августе «Лех» провел четыре матча. Команда смогла одержать лишь одну победу. 2 августа «Лех» дома одолел «Гурник» со счетом 2:1.

В предстоящем матче букмекеры не выделяют явного фаворита. Однако у гостей шансы на победу немного выше.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» является бронзовым призером бельгийского чемпионата. Клуб за первые четыре тура нынешнего сезона набрал лишь 4 очка: одна победа, одна ничья и два поражения. Это позволило команде занять 8-е место. Отставание от лидирующей «Вислы» из Плоцка составляет 6 очков.

Последние матчи: В текущем месяце «Генк» сыграл три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

15 августа «Генк» взял верх над «Ауд-Хеверле» со счетом 2:1. До этого была ничья с «Антверпеном» (1:1) и поражение от «Стандарта» из Льежа (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В последний раз команды встречались между собой в рамках квалификации Лиги Европы в 2018 году. Тогда в обоих матчах победил «Генк».

В новом сезоне «Генк» на выезде провел три встречи и одержал одну победу. 15 августа команда в гостях взяла верх над «Ауд-Хеверле» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В чемпионате Польши «Лех» после четырех туров идет 9-м в таблице

В августе «Генк» в трех матчах отпраздновал одну викторию

В последний раз команды встречались между собой в рамках квалификации Лиги Европы в 2018 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.51, а победа «Леха» — в 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.74 и 2.17.

Прогноз: Футболисты «Леха» сейчас находятся не в лучшей форме. Хозяева постараются порадовать своих фанатов, однако вряд ли им удастся избежать поражения.

Ставка: победа «Генка» за 2.18.

Прогноз: Еще один прогноз, что одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 2.26.