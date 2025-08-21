ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас БельтранМежду Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА Дэвид БекхэмОчевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным СавиньоЭдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    «Истанбул Башакшехир» примет гостей

    Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова: прогноз на Лигу Конференций и ставка за 2.45

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Истанбул Башакшехир Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Университатя Крайова»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Истанбул Башакшехир»
    21 августа в первом матче полуфинала квалификации Лиги Конференций сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Университатя Крайова». Матч начнется в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Университатя Крайова», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 КСУ

    КСУ

  • Крайова
    •

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирная таблица: «Истанбул Башакшехир» начал свой путь в Лиге Конференций со второго раунда квалификации.

    Последние матчи: в первом раунде команда обыграла болгарский клуб «Черно Море» с общим счетом 5:0.

    Во втором раунде «Истанбул Башакшехир» прошел норвежскую команду «Викинг». Первый матч в гостях турки забрали со счетом 3:1, а во второй была ничья — 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмировано трое футболистов: Оливье Кемен, Омар Али Шахинер и Юсуф Сари.

    Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» является грозной силой в Лиге Конференции.

    За два раунда квалификации команда забила девять мячей, пропустив всего два в свои ворота. В домашнем матче против «Университаты» команда вряд ли сбавит обороты.

    «Университатя Крайова»

    Турнирная таблица: «Университатя Крайова» начала свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации.

  • Парижский изгой, украинец и еще четыре вратаря для «Манчестер Юнайтед»
  • Андре Онана и Алтай Байындыр так и не убедили Рубена Аморима
  • Вчера

    • Последние матчи: «Университатя Крайова» во втором раунде квалификации смогла справиться с клубом «Сараево». Первый матч команда проиграла со счетом 1:2, однако в домашнем матче разгромила соперника (4:0).

    В третьем круге соперником румынского клуба стал «Спартак» Трнава. Команда обыграла соперника дома со счетом 3:0 и допустила ошибку в гостевой игре, завершив матч поражением 3:4.

    Не сыграют: недоступен для матча нападающий Луис Парадела.

    Состояние команды: «Университатя Крайова» выглядит блекло в гостевых матчах по ходу турнира.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Возможно, крупная победа над «Спартаком» из Трнавы дома расслабило игроков, и в гостевом матче команда не собралась на победу, но в поединке против «Истанбула» нет права на отдых.

    Статистика для ставок

    • «Университатя Крайова» проиграла последний матч в Лиге Конференций

    • «Истанбул Башакшехир» забил девять мячей в четырех матчах турнира

    • Обе команды испытывают проблемы с травмами в составе

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.10, а победа «Университатя Крайова» — в 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.89.

    Прогноз: «Истанбул Башакшехир» выглядит солиднее в матче. Ожидаем крупную победу.

    Ставка: Инд. Тотал «Истанбул Башакшехира» в матче больше 2 за 2.45.

    Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей.

    Ставка: Тотал больше 3.5 в матче за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 21.08.202520:45. «Истанбул Башакшехир» примет гостей
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры