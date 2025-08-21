Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова: прогноз на Лигу Конференций и ставка за 2.45

Истанбул Башакшехир
КСУ
«Истанбул Башакшехир»
Турнирная таблица: «Истанбул Башакшехир» начал свой путь в Лиге Конференций со второго раунда квалификации.
Последние матчи: в первом раунде команда обыграла болгарский клуб «Черно Море» с общим счетом 5:0.
Во втором раунде «Истанбул Башакшехир» прошел норвежскую команду «Викинг». Первый матч в гостях турки забрали со счетом 3:1, а во второй была ничья — 1:1.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмировано трое футболистов: Оливье Кемен, Омар Али Шахинер и Юсуф Сари.
Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» является грозной силой в Лиге Конференции.
За два раунда квалификации команда забила девять мячей, пропустив всего два в свои ворота. В домашнем матче против «Университаты» команда вряд ли сбавит обороты.
«Университатя Крайова»
Турнирная таблица: «Университатя Крайова» начала свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации.
Последние матчи: «Университатя Крайова» во втором раунде квалификации смогла справиться с клубом «Сараево». Первый матч команда проиграла со счетом 1:2, однако в домашнем матче разгромила соперника (4:0).
В третьем круге соперником румынского клуба стал «Спартак» Трнава. Команда обыграла соперника дома со счетом 3:0 и допустила ошибку в гостевой игре, завершив матч поражением 3:4.
Не сыграют: недоступен для матча нападающий Луис Парадела.
Состояние команды: «Университатя Крайова» выглядит блекло в гостевых матчах по ходу турнира.
Возможно, крупная победа над «Спартаком» из Трнавы дома расслабило игроков, и в гостевом матче команда не собралась на победу, но в поединке против «Истанбула» нет права на отдых.
Статистика для ставок
- «Университатя Крайова» проиграла последний матч в Лиге Конференций
- «Истанбул Башакшехир» забил девять мячей в четырех матчах турнира
- Обе команды испытывают проблемы с травмами в составе
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.10, а победа «Университатя Крайова» — в 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.89.
Прогноз: «Истанбул Башакшехир» выглядит солиднее в матче. Ожидаем крупную победу.
Ставка: Инд. Тотал «Истанбул Башакшехира» в матче больше 2 за 2.45.
Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 в матче за 3.20.