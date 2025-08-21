Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова: прогноз на Лигу Конференций и ставка за 2.45

21 августа в первом матче полуфинала квалификации Лиги Конференций сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Университатя Крайова». Матч начнется в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Университатя Крайова», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирная таблица: «Истанбул Башакшехир» начал свой путь в Лиге Конференций со второго раунда квалификации.

Последние матчи: в первом раунде команда обыграла болгарский клуб «Черно Море» с общим счетом 5:0.

Во втором раунде «Истанбул Башакшехир» прошел норвежскую команду «Викинг». Первый матч в гостях турки забрали со счетом 3:1, а во второй была ничья — 1:1.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмировано трое футболистов: Оливье Кемен, Омар Али Шахинер и Юсуф Сари.

Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» является грозной силой в Лиге Конференции.

За два раунда квалификации команда забила девять мячей, пропустив всего два в свои ворота. В домашнем матче против «Университаты» команда вряд ли сбавит обороты.

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: «Университатя Крайова» начала свой путь в Лиге Конференций во втором раунде квалификации.

Последние матчи: «Университатя Крайова» во втором раунде квалификации смогла справиться с клубом «Сараево». Первый матч команда проиграла со счетом 1:2, однако в домашнем матче разгромила соперника (4:0).

В третьем круге соперником румынского клуба стал «Спартак» Трнава. Команда обыграла соперника дома со счетом 3:0 и допустила ошибку в гостевой игре, завершив матч поражением 3:4.

Не сыграют: недоступен для матча нападающий Луис Парадела.

Состояние команды: «Университатя Крайова» выглядит блекло в гостевых матчах по ходу турнира.

Возможно, крупная победа над «Спартаком» из Трнавы дома расслабило игроков, и в гостевом матче команда не собралась на победу, но в поединке против «Истанбула» нет права на отдых.

Статистика для ставок

«Университатя Крайова» проиграла последний матч в Лиге Конференций

«Истанбул Башакшехир» забил девять мячей в четырех матчах турнира

Обе команды испытывают проблемы с травмами в составе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.10, а победа «Университатя Крайова» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.89.

Прогноз: «Истанбул Башакшехир» выглядит солиднее в матче. Ожидаем крупную победу.

Ставка: Инд. Тотал «Истанбул Башакшехира» в матче больше 2 за 2.45.

Прогноз: можно сыграть на большем количестве мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 в матче за 3.20.