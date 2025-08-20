ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Алания» совершит блицкриг

    Легион Махачкала — Алания: прогноз на матч кубка России, ставка за 2.05

    Прогноз и ставки на «Легион» Махачкала — «Алания»
    Спартак Гогниев
    20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Легион» Махачкала и «Алания». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легион» Махачкала — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок 20 Августа 2025 года

    Legion Makhachkala

  • Россия. Кубок
    •  Legion Makhachkala 16:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
    •

    «Легион» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы не блещут во второй лиге. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Легион» Махачкала набрал 27 очков в 22 матчах. А вот забила команда 23 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Махачкалинцы были разбиты «Кубань Холдингом» (1:5).

    До того команда нанесла поражение нальчикскому «Спартаку» (1:0). А вот поединок с «Сочи-2» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Легион» Махачкала забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе махачкалинцы не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с провальными.

    Причем «Легион» Махачкала традиционно сложно противостоит «Алании». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза одолели друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Махачкалинцы явно постараются преуспеть в контригре.

    «Алания»

    Турнирное положение: Владикавказцы пытаются вернуться в первый дивизион. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы группы «золото».

    Причем «Алания» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в 5 поединках первенства.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алания» уступила «Тюмени» (1:2).

    До того команда не сумела обыграть столичное «Динамо-2» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение кировскому «Динамо» (2:1).

    При этом «Алания» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Владикавказцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    При этом «Алания» в 2 последних поединках отличилась всего одним результативным выстрелом. А вот в Кубке России «барсы» намерены пройти как можно дальше.

    Команда у Спартака Гогниева задорная, но нестабильная. Тем не менее, владикавказцы не боятся никого.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Владикавказцы явно постараются сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Алания» не побеждает 2 матча кряду

    • «Легион» Махачкала в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Обе команды забивают в среднем один раз за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.54, а победа оппонента — в скромные 5.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.88 и 2.05.

    Прогноз: «Алания» выглядит мощнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Владикавказцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же «Легион» имеет проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.97

    Легион Махачкала — Алания: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 20.08.202516:00. «Алания» совершит блицкриг
