Легион Махачкала — Алания: прогноз на матч кубка России, ставка за 2.05

20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Легион» Махачкала и «Алания». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легион» Махачкала — «Алания», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Легион» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы не блещут во второй лиге. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Легион» Махачкала набрал 27 очков в 22 матчах. А вот забила команда 23 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Махачкалинцы были разбиты «Кубань Холдингом» (1:5).

До того команда нанесла поражение нальчикскому «Спартаку» (1:0). А вот поединок с «Сочи-2» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Легион» Махачкала забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: На данном этапе махачкалинцы не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Легион» Махачкала традиционно сложно противостоит «Алании». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза одолели друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Махачкалинцы явно постараются преуспеть в контригре.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказцы пытаются вернуться в первый дивизион. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы группы «золото».

Причем «Алания» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в 5 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алания» уступила «Тюмени» (1:2).

До того команда не сумела обыграть столичное «Динамо-2» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение кировскому «Динамо» (2:1).

При этом «Алания» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Владикавказцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Алания» в 2 последних поединках отличилась всего одним результативным выстрелом. А вот в Кубке России «барсы» намерены пройти как можно дальше.

Команда у Спартака Гогниева задорная, но нестабильная. Тем не менее, владикавказцы не боятся никого.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Владикавказцы явно постараются сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Алания» не побеждает 2 матча кряду

«Легион» Махачкала в среднем пропускает чаще гола за матч

Обе команды забивают в среднем один раз за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.54, а победа оппонента — в скромные 5.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.88 и 2.05.

Прогноз: «Алания» выглядит мощнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Владикавказцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же «Легион» имеет проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97