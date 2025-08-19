1-й таймЭспаньол — АтлетикоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Эспаньол» — «Атлетико». Онлайн, прямая трансляция Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция Игроки ЦСКА празднуют голЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 23:19
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
  • 20:26
    • «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Останется ли «Крузейро» на втором месте?

    Мирасол — Крузейро. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Мирасол» — «Крузейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вандерсон («Крузейро»)
    19 августа в 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Мирасол» и «Крузейро». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мирасол» — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Августа 2025 года

    Mirassol

  • Бразилия. Серия А
    •  Mirassol 02:00 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Мирасол»

    Турнирное положение: «Мирасол» по итогам 17-ти поединков бразильской лиги занимает седьмую позицию в зоне Южноамериканского кубка (7-12-е места).

    Команда на шесть баллов опережает 13-ю строчку, которая находится вне данной зоны, а также лишь на один пункт отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Фламенго» (1:2).

    Перед этим в поединке 18-го тура бразильского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда на своем поле переиграл «Васку да Гама» (3:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Да Силва, дисквалифицирован — Жуан Виктор.

    Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Мирасол» проиграл лишь однажды при шести победах и трех ничьих.

    Это говорит о неплохих шансах хозяев если не на три балла, то по крайней мере на один, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

    Рейналдо — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 19-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.

    Команда на три очка отстает от лидера «Фламенго», который провел на одну игру больше, и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».

  • Карнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора
  • Трансфер защитника «Васко да Гама» находится на финальной стадии
  • 15/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура бразильского первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Сантоса» (1:2).

    Ранее в предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Кубка Бразилии, коллектив на выезде одержал победу над КРБ (2:0), благодаря чему и вышел в следующий раунд.

    Не сыграют: травмированы — Фагнер, Жандерсон, Жоау Марсело, дисквалифицированы — Кайки, Кристиан и Ромеро.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Каю Жоржи — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Мирасола» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Мирасола» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из 10-ти последних матчей «Крузейро» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Мирасола» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Мирасола».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тсенг
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Скотт — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Меджедович — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нисиока — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Сан-Диего
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Специя — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мирасол — Крузейро: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 19.08.202502:00. Останется ли «Крузейро» на втором месте?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры