Мирасол — Крузейро. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 августа 2025 года

19 августа в 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Мирасол» и «Крузейро». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мирасол» — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мирасол»

Турнирное положение: «Мирасол» по итогам 17-ти поединков бразильской лиги занимает седьмую позицию в зоне Южноамериканского кубка (7-12-е места).

Команда на шесть баллов опережает 13-ю строчку, которая находится вне данной зоны, а также лишь на один пункт отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Фламенго» (1:2).

Перед этим в поединке 18-го тура бразильского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда на своем поле переиграл «Васку да Гама» (3:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Да Силва, дисквалифицирован — Жуан Виктор.

Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Мирасол» проиграл лишь однажды при шести победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев если не на три балла, то по крайней мере на один, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Рейналдо — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 19-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.

Команда на три очка отстает от лидера «Фламенго», который провел на одну игру больше, и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура бразильского первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Сантоса» (1:2).

Ранее в предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Кубка Бразилии, коллектив на выезде одержал победу над КРБ (2:0), благодаря чему и вышел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированы — Фагнер, Жандерсон, Жоау Марсело, дисквалифицированы — Кайки, Кристиан и Ромеро.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Каю Жоржи — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Мирасола» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Мирасола» забивали больше 2,5 голов

в шести из 10-ти последних матчей «Крузейро» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Мирасола» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Мирасола».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30