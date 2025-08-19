Мирасол — Крузейро. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 августа 2025 года

Mirassol
Крузейро
«Мирасол»
Турнирное положение: «Мирасол» по итогам 17-ти поединков бразильской лиги занимает седьмую позицию в зоне Южноамериканского кубка (7-12-е места).
Команда на шесть баллов опережает 13-ю строчку, которая находится вне данной зоны, а также лишь на один пункт отстает от зоны попадания в Кубок Либертадорес (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Фламенго» (1:2).
Перед этим в поединке 18-го тура бразильского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда на своем поле переиграл «Васку да Гама» (3:2).
Не сыграют: травмирован — Да Силва, дисквалифицирован — Жуан Виктор.
Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на бразильскую Серию А, «Мирасол» проиграл лишь однажды при шести победах и трех ничьих.
Это говорит о неплохих шансах хозяев если не на три балла, то по крайней мере на один, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Рейналдо — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.
«Крузейро»
Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 19-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.
Команда на три очка отстает от лидера «Фламенго», который провел на одну игру больше, и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура бразильского первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Сантоса» (1:2).
Ранее в предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Кубка Бразилии, коллектив на выезде одержал победу над КРБ (2:0), благодаря чему и вышел в следующий раунд.
Не сыграют: травмированы — Фагнер, Жандерсон, Жоау Марсело, дисквалифицированы — Кайки, Кристиан и Ромеро.
Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Крузейро» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.
Каю Жоржи — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Мирасола» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Мирасола» забивали больше 2,5 голов
- в шести из 10-ти последних матчей «Крузейро» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Мирасола» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.
- 2.04Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 3.35Лидс — Эвертон: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.06Торпедо — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Мирасола».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30