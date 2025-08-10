Герта — Карлсруэ: прогноз на футбол и ставка за 2.07

«Герта» встретится с «Карлсруэ» в матче 2-го тура второй Бундеслиги. Поединок пройдет 10 августа и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Герта» — «Карлсруэ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Герта»

Турнирное положение: «Герта» в прошлой кампании финишировала в середине таблицы на 11-й позиции во второй Бундеслиге, поэтому была далека от повышения в классе.

Команда на 14 очков отстала от зоны плей-офф за попадание в элитный дивизион, а также на девять баллов опередила зону вылета в третью лигу страны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша второй Бундеслиги клуб на чужом поле со счетом 1:2 проиграл «Шальке».

Перед этим еще в товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с шотландским «Мотеруэллом».

Не сыграют: травмированы — Брукс, Герсбек, Голлер, Клеменс и Сегуин, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, «Герта» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника.

Себастьян Грённинг — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне второй Бундеслиги.

«Карлсруэ»

Турнирное положение: «Карлсруэ» в прошлой кампании также финишировал в середине таблицы на восьмой позиции во второй Бундеслиге, поэтому не смог побороться за повышение в классе.

Команда на шесть очков отстала от зоны плей-офф за попадание в элитный немецкий дивизион, а также на восемь баллов опередила своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового сезона во второй Бундеслиге клуб на своем поле одержал победу над «Пройссен Мюнстер» (3:2).

Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с соотечественниками из «Ульма» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бурнич, Дюринг и Эфе-Каан Сихлароглу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, «Карлсруэ» проиграл дважды при одной победе и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на очки, особенно на своем поле, однако добиться даже этого им вполне реально, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Три гола команды в новом сезоне второй Бундеслиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей «Герта» выиграла

в 10-ти из 13-ти последних матчей «Карлсруэ» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Карлсруэ» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Герта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Карлсруэ» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Карлсруэ».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65