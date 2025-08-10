ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Одержит ли «Герта» первую победу в новом сезоне?

    Герта — Карлсруэ: прогноз на футбол и ставка за 2.07

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Герту Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Герта» — «Карлсруэ»
    Микаэль Кюизанс («Герта»)
    «Герта» встретится с «Карлсруэ» в матче 2-го тура второй Бундеслиги. Поединок пройдет 10 августа и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Герта» — «Карлсруэ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 10 Августа 2025 года

    Герта

  • Берлин
    •  Герта 14:30 Карлсруэ

    Карлсруэ

  • Карлсруэ
    «Герта»

    Турнирное положение: «Герта» в прошлой кампании финишировала в середине таблицы на 11-й позиции во второй Бундеслиге, поэтому была далека от повышения в классе.

    Команда на 14 очков отстала от зоны плей-офф за попадание в элитный дивизион, а также на девять баллов опередила зону вылета в третью лигу страны.

    Герта — Карлсруэ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша второй Бундеслиги клуб на чужом поле со счетом 1:2 проиграл «Шальке».

    Перед этим еще в товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с шотландским «Мотеруэллом».

    Не сыграют: травмированы — Брукс, Герсбек, Голлер, Клеменс и Сегуин, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, «Герта» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника.

    Себастьян Грённинг — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне второй Бундеслиги.

    «Карлсруэ»

    Турнирное положение: «Карлсруэ» в прошлой кампании также финишировал в середине таблицы на восьмой позиции во второй Бундеслиге, поэтому не смог побороться за повышение в классе.

    Команда на шесть очков отстала от зоны плей-офф за попадание в элитный немецкий дивизион, а также на восемь баллов опередила своего нынешнего соперника.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового сезона во второй Бундеслиге клуб на своем поле одержал победу над «Пройссен Мюнстер» (3:2).

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с соотечественниками из «Ульма» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Бурнич, Дюринг и Эфе-Каан Сихлароглу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, «Карлсруэ» проиграл дважды при одной победе и одной ничьей.

    Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на очки, особенно на своем поле, однако добиться даже этого им вполне реально, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Три гола команды в новом сезоне второй Бундеслиги забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей «Герта» выиграла

    • в 10-ти из 13-ти последних матчей «Карлсруэ» не проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Карлсруэ» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Герта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.85, победа «Карлсруэ» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Карлсруэ».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65

    Герта — Карлсруэ: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 10.08.202514:30. Одержит ли «Герта» первую победу в новом сезоне?
