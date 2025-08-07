Хайдук — Динамо Тирана: прогноз на футбол и ставка за 2.50

7 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хайдук» и «Динамо» Тирана. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайдук» — «Динамо» Тирана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хайдук»

Турнирное положение: Хорватский «Хайдук» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление азербайджанской «Зири».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках стартового тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Истру 1961» (2:1).

Ранее коллектив был на высоте в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги конференций, когда снова-таки дома обыграл «Зирю» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Хайдук» выиграл семи раз при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над сопернииком, а также фактор своего поля.

Три гола команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.

«Динамо» Тирана

Турнирное положение: «Динамо» Тирана также начало выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление андорского «АК Эскальдеса».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной как раз на этой стадии еврокубка, клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с пиренейцами.

Перед этим коллектив уже смог выиграть в первом поединке второго раунда отбора Лиги конференций, когда в чужих стенах был сильнее «АК Эскальдеса» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Динамо» Тирана проиграло четырежды при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Батон Забергья — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Хайдука» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Хайдука» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в двух из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.00, победа «Динамо» Тирана — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хайдука».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80