Хайдук — Динамо Тирана: прогноз на футбол и ставка за 2.50

Хайдук
FC Dinamo City
«Хайдук»
Турнирное положение: Хорватский «Хайдук» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление азербайджанской «Зири».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках стартового тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Истру 1961» (2:1).
Ранее коллектив был на высоте в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги конференций, когда снова-таки дома обыграл «Зирю» с результатом 2:1.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Хайдук» выиграл семи раз при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над сопернииком, а также фактор своего поля.
Три гола команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.
«Динамо» Тирана
Турнирное положение: «Динамо» Тирана также начало выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление андорского «АК Эскальдеса».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной как раз на этой стадии еврокубка, клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с пиренейцами.
Перед этим коллектив уже смог выиграть в первом поединке второго раунда отбора Лиги конференций, когда в чужих стенах был сильнее «АК Эскальдеса» со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Динамо» Тирана проиграло четырежды при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Батон Забергья — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Хайдука» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Хайдука» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в двух из четырех последних матчей «Динамо» Тирана забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.00, победа «Динамо» Тирана — в 19.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хайдука».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80