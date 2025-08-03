Актобе — Женис: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 3 августа 2025 года

3 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Женис». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Женис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 33 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в два пункта от зоны европейских турниров, а также в семь очков от лидера «Астаны», сыгравшей на один поединок больше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной во втором раунде квалификации Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл чешской «Спарте» Прага (0:4) и вылетел из турнира.

Перед этим в первом поединке этой же стадии турнира коллектив смог обыграть соперника из Восточной Европы в домашних стенах с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Актобе» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жайро Жан — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 24 балла и находится в середине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в 13 очков от зоны вылета (13-14-я строчки), а также на 11 пунктов отстаёт от зоны европейских кубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Окжетпесом» (0:0).

Перед этим в матче 17-го тура чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три балла, когда теперь на выезде одержал победу над «Елимаем» Семей (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Женис» ни разу не проиграл лишь при трех победах и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с пятью голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Актобе» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Жениса» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Женис» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.80, победа «Жениса» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних выездных матчах «Жениса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40