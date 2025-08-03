Аякс — Монако: прогноз на футбол и ставка за 2.10

Аякс
Монако
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аякс» уже успел провести 6 контрольных поединков. В них вице-чемпион Нидерландов добыл 4 виктории.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Амстердамцы уступили «Комо» (0:3).
До того команда учинила разгром «Селтику» (5:1). Да и поединок с «Мехеленом» завершился натужной викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Аякс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Амстердамцы только набирают кондиции. До последней коллизии команда победила трижды кряду.
Причем «Аякс» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч. Да и летом команда не обошлась без существенных кадровых изменений.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Амстердамцы весьма неплохо атакуют, да и забивать в составе команды есть кому.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Монако» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 34 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Монако» переиграл «Торино» (3:1).
До того команда нанесла поражение тому же сопернику (3:1). А вот несколько ранее она сумела обыграть «Арминию» (3:0).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Монегаски прекрасно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила в трех последних спаррингах.
При этом «Монако» в 6 летних спаррингах разжился 5 викториями. Да и вообще, монегаски должны еще прибавить в созидательном плане.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Одни только Ансу Фати и Поль Погба чего стоят!
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Монегаски твердо намерены продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Аякс» в среднем забивает 2 мяча за матч
- Монегаски победили в 3 своих последних матчах
- «Монако» в 6 летних спаррингах добыл 5 побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
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- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Монако» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Монегаски имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да «Аякс» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Монако» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50