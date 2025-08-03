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    «Аякс» будет бит монегасками

    Аякс — Монако: прогноз на футбол и ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Монако»
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    Стивен Бергейс
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» и «Монако». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2025 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 15:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» уже успел провести 6 контрольных поединков. В них вице-чемпион Нидерландов добыл 4 виктории.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Амстердамцы уступили «Комо» (0:3).

    До того команда учинила разгром «Селтику» (5:1). Да и поединок с «Мехеленом» завершился натужной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Аякс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Амстердамцы только набирают кондиции. До последней коллизии команда победила трижды кряду.

    Причем «Аякс» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч. Да и летом команда не обошлась без существенных кадровых изменений.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Амстердамцы весьма неплохо атакуют, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монако» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Монако» переиграл «Торино» (3:1).

    До того команда нанесла поражение тому же сопернику (3:1). А вот несколько ранее она сумела обыграть «Арминию» (3:0).

    При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Монегаски прекрасно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила в трех последних спаррингах.

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    При этом «Монако» в 6 летних спаррингах разжился 5 викториями. Да и вообще, монегаски должны еще прибавить в созидательном плане.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Одни только Ансу Фати и Поль Погба чего стоят!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Монегаски твердо намерены продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • Монегаски победили в 3 своих последних матчах

    • «Монако» в 6 летних спаррингах добыл 5 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Монако» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Монегаски имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да «Аякс» не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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