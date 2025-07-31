Легия — Баник. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Легия» и «Баник». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Баник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: Варшавяне неплохо стартовали в своем чемпионате. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Легия» не проигрывает уже больше месяца. Да и оборона команды выглядит вполне-себе монолитно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Варшавяне одолели «Корону» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Баником» (2:2). А вот поединок с «Актобе» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Легия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Легия» нынче выглядит весьма монолитно. Команда к тому же добилась стратегически позитивной ничьей в первой встрече.

Причем «Легия» в минувшем раунде квалификации прошла «Актобе». Обе победы над соперником получились минимальными.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Варшавяне превосходят соперника в классе, что оперативно докажут на деле.

«Баник»

Турнирное положение: Остравцы неудачно стартовали в своем чемпионате. Команда нынче находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Баник» не может победить уже 3 матча кряду. А вот из 6 летних контрольных поединков команда извлекла всего 2 победы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баник» не смог одолеть «Легию» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Богемианса» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Баньска-Бистрицей» (2:2).

При этом «Баник» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баник» нынче выглядит не столь выгодно. Команда неизменно пропускала в 5 последних матчах.

При этом «Баник» упустил победу над «Легией» лишь в концовке. Тем не менее, команда постарается извлечь уроки из ошибок первой встречи.

Команде нынче крайне натужно даются забитые голы. Да и подбор игроков у норвежцев по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Чехи наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Баник» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Легия» не проигрывает уже больше месяца

Варшавяне победили в двух матчах текущей квалификации из трех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Варшавяне явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

Поляки способны прибавить в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Легии» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 4.10