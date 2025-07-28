Хегельман — Ритеряй. Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 28 июля 2025 года

28 июля в 22-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Хегельман» и «Ритеряй». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельман» — «Ритеряй», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хегельман»

Турнирное положение: «Хегельман» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Хегельман» на один пункт отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 32 результативными ударами в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хегельман» по всем статьям уступил «Сент-Патрикс Атлетику» (0:2).

До того команда минимально уступила тому же сопернику. А вот поединок с «Шяуляем» завершился яркой викторией (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хегельман» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хегельман» нынче выглядит неуверенно. Команда только-только вылетела из квалификации Лиги конференций.

Причем «Хегельман» традиционно успешно противостоит «рыцарям». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к дуэту лидеров.

«Ритеряй»

Турнирное положение: «Ритеряй» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Ритеряй» на 8 зачетных баллов отстает от спасительной 8 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Ритеряй» не уступил «Судуве» (0:0).

До того команда была бита «Шяуляем» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Кауно Жальгириса» (1:5).

При этом «Ритеряй» в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ритеряй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 21 поединке чемпионата.

При этом «Ритеряй» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот безвыигрышная серия растянулась уже на 5 поединков.

Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего трижды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Ритеряй» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Рыцари» не побеждали в 5 своих последних поединках

«Хегельман» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хегельман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.24.

Прогноз: «Хегельман» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.

Номинальные хозяева выглядят куда монолитнее соперника, однако и «рыцари» не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50