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    Хегельман — Ритеряй. Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 28 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига
    Прогноз и ставки на «Хегельман» — «Ритеряй»
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    «Хегельман»
    28 июля в 22-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Хегельман» и «Ритеряй». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельман» — «Ритеряй», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 28 Июля 2025 года

    Хегельман Литауен

  • Каунас
    •  Хегельман Литауен 20:00 Ритеряй

    Ритеряй

  • Тракай
    •

    «Хегельман»

    Турнирное положение: «Хегельман» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хегельман» на один пункт отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 32 результативными ударами в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хегельман» по всем статьям уступил «Сент-Патрикс Атлетику» (0:2).

    До того команда минимально уступила тому же сопернику. А вот поединок с «Шяуляем» завершился яркой викторией (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хегельман» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хегельман» нынче выглядит неуверенно. Команда только-только вылетела из квалификации Лиги конференций.

    Причем «Хегельман» традиционно успешно противостоит «рыцарям». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к дуэту лидеров.

    «Ритеряй»

    Турнирное положение: «Ритеряй» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ритеряй» на 8 зачетных баллов отстает от спасительной 8 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Ритеряй» не уступил «Судуве» (0:0).

    До того команда была бита «Шяуляем» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Кауно Жальгириса» (1:5).

    При этом «Ритеряй» в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ритеряй» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 21 поединке чемпионата.

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    При этом «Ритеряй» пропускает в среднем 2 гола за матч. А вот безвыигрышная серия растянулась уже на 5 поединков.

    Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего трижды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Ритеряй» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Рыцари» не побеждали в 5 своих последних поединках

    • «Хегельман» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хегельман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.24.

    Прогноз: «Хегельман» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.

    Номинальные хозяева выглядят куда монолитнее соперника, однако и «рыцари» не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хегельман — Ритеряй?

    Матч Хегельман — Ритеряй состоится 28 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Хегельман — Ритеряй?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хегельман — Ритеряй?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.39.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хегельман — Ритеряй?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хегельман — Ритеряй?

    Коэффициенты букмекеров: «Хегельман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.45.

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    Хегельман — Ритеряй: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 28.07.202520:00. Давайте поставим на голевое шоу?!
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