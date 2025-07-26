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    «Ливерпуль» не будет церемониться с миланцами

    Ливерпуль — Милан. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Милан»
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    «Ливерпуль»
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Милан». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 14:30 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Красные» шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 строчке своего чемпионата.

    При этом «Ливерпуль» на 10 очков опередил ближайшего преследователя. Да и забивала команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    Ливерпуль — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красные» переиграли «Престон» (3:1).

    До того команда не смогла обыграть «Кристал Пэлас» (1:1). А вот поединок со «Брайтоном» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ливерпуль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красные» не проигрывали в 2 своих последних матчах. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

    Причем «Ливерпуль» традиционно успешно противостоит миланцам. В пяти последних очных поединках «красные» победили 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Красные» нынче выглядят куда ярче оппонента, да и усиление в виде Уго Экитике должно помочь.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» на 2 очка отстал от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Милан» уступил «Арсеналу» (0:1).

    До того команда сумела обыграть «Монцу» (2:0). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Ромы» (1:3).

    При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Россонери» нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «Милан» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Да и вообще, амбиций у «россонери» громадьё.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе миланцев уж точно найдется кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Россонери» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • «Ливерпуль» обыграл миланцев в 6 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 5.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.66.

    Прогноз: «Красные» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его владениям.

    «Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «россонери» крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.14

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ливерпуль — Милан?

    Матч Ливерпуль — Милан состоится 26 июля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ливерпуль — Милан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ливерпуль — Милан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Милан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ливерпуль — Милан?

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 5.29.

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    Ливерпуль — Милан: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 26.07.202514:30. «Ливерпуль» не будет церемониться с миланцами
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