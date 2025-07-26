Ливерпуль — Милан. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Милан». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 строчке своего чемпионата.

При этом «Ливерпуль» на 10 очков опередил ближайшего преследователя. Да и забивала команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красные» переиграли «Престон» (3:1).

До того команда не смогла обыграть «Кристал Пэлас» (1:1). А вот поединок со «Брайтоном» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ливерпуль» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красные» не проигрывали в 2 своих последних матчах. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Причем «Ливерпуль» традиционно успешно противостоит миланцам. В пяти последних очных поединках «красные» победили 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Красные» нынче выглядят куда ярче оппонента, да и усиление в виде Уго Экитике должно помочь.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на 2 очка отстал от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Милан» уступил «Арсеналу» (0:1).

До того команда сумела обыграть «Монцу» (2:0). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Ромы» (1:3).

При этом «Милан» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Россонери» нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Милан» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Да и вообще, амбиций у «россонери» громадьё.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе миланцев уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Россонери» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

«Ливерпуль» обыграл миланцев в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 5.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.66.

Прогноз: «Красные» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его владениям.

«Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «россонери» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.14