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    Приблизится ли «Женис» к «Окжетпесу»?

    Женис — Окжетпес: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 25 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Женис» — «Окжетпес»
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    «Окжетпес»
    25 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Окжетпес». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Окжетпес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 25 Июля 2025 года

    Женис

  • Астана
    •  Женис 17:00 Окжетпес

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 23 балла и находится аккурат в середине таблицы.

    Команда занимает седьмую позицию в таблице с отрывом в 12 очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также на 12 пунктов отстаёт от зоны европейских кубков.

    Женис — Окжетпес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура казахстанского первенства клуб на чужом поле обыграл «Елимай Семей» (2:1).

    Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, на этот раз в домашних стенах обыграв «Жетысу» (3:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Женис» выиграл, а в четырех последних не проиграл.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с пятью голами.

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 27 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию в таблице с отставанием в восемь баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в четыре очка от соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Улытау» (1:0).

    Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив на этот раз остался без баллов, теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов как на победу, так и на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

    Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Жениса» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Окжетпеса» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Окжетпеса» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Жениса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Женис — Окжетпес?

    Матч Женис — Окжетпес состоится 25 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Женис — Окжетпес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Женис — Окжетпес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Женис — Окжетпес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Женис — Окжетпес?

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Окжетпеса» — в 3.10.

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    Женис — Окжетпес: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 25.07.202517:00. Приблизится ли «Женис» к «Окжетпесу»?
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