Женис — Окжетпес: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 25 июля 2025 года

25 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Окжетпес». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Окжетпес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 23 балла и находится аккурат в середине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию в таблице с отрывом в 12 очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также на 12 пунктов отстаёт от зоны европейских кубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура казахстанского первенства клуб на чужом поле обыграл «Елимай Семей» (2:1).

Перед этим в 16-м туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, на этот раз в домашних стенах обыграв «Жетысу» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Женис» выиграл, а в четырех последних не проиграл.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с пятью голами.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 17-ти поединков национального первенства набрал 27 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию в таблице с отставанием в восемь баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в четыре очка от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своем поле обыграл «Улытау» (1:0).

Перед этим в 16-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив на этот раз остался без баллов, теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов как на победу, так и на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Жениса» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Окжетпеса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Окжетпеса» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Жениса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05