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    «Истанбул Башакшехир» все решит уже в первой игре?

    Черно Море — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черно Море» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    24 июля в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Черно Море» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черно Море» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Черно Море

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Черно Море 20:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Черно Море»

    Турнирное положение: команда из города Варна финишировала на третьем месте в турнирной таблице прошлого сезоне чемпионата Болгарии, набрав 59 очков.

    «Моряки» за 36 матчей смогли забить 44 мяча, а пропустили всего 30.

    Черно Море — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

    Варновский коллектив успел провести один матч и нового сезона и с одним очком пока что идет на восьмой строчке.

    Последние матчи: в последней игре «Черно Море» сыграл вничью с «Локомотивом» из Софии (1:1).

    До этого в спаррингах подопечные Илиана Илиева добыли семь подряд побед в спаррингах. Биты были «Добруджа» (4:1), «Черноморец» Бургас (2:0), «Черноморец» Балчик (1:0), «Этыр» (4:1), «Спартак» Плевен (2:0), «Севлиево» (3:0) и «Фарул» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Черно Море» в прошлом сезоне пропустил вперед только «Лудогорец» и «Левски». Тягаться с грандами болгарского футбола сложно, поэтому команда заняла «свое» место в турнирной таблице.

    Что касается перспектив в Лиге конференций, то команда вряд ли сможет навязать борьбу и пробиться в групповой этап третьего по престижности еврокубка.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: команда из города Стамбул стала только пятой по итогам минувшего сезона турецкой Суперилиги.

    Коллектив из провинции Башакшехир смог набрать 54 очка и на целях десять баллов отстал от третьего «Самсунспора».

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    • За 36 матчей сезона стамбульцы 60 раз поразили ворота соперника и 56 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в спаррингах стамбульский коллектив выиграл у «Фортуны» (1:0) и «Рейхенау» (4:1), но сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Брауншвейга (0:0).

    В последних официальных встречах «Истанбул Башакшехир» проиграл «Галатасараю» (0:2) и «Адана Демирспору» (2:3).

    Перед этим же подопечные Чагдаша Атана победили «Касымпашу» (3:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Истанбул Башакшехир» занял последнее место из тех, которые позволяют принять участие в еврокубках. Но нельзя сказать, что команда показывала какой-то отличный футбол и могла претендовать на топ-3. Нет, это не так.

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    В новом же сезоне целью стамбульцев должна быть борьба за тройку сильнейших в местном чемпионата и выход в групповой этап Лиги конференций. Это команде по силам.

    Статистика для ставок

    • «Черно Море» не проигрывает на протяжении 11 матчей, включая товарищеские

    • «Истанбул Башакшехир» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей

    • «Черно Море» забивает на протяжении 8 последних матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа «Черно Море» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Истанбул Башакшехир» точно сильнее своего соперника и должен побеждать уже в первой игре.

    Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» за 1.95.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно и должны пробивать тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Черно Море — Истанбул Башакшехир?

    Матч Черно Море — Истанбул Башакшехир состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Черно Море — Истанбул Башакшехир?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Истанбул Башакщехир.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Черно Море — Истанбул Башакшехир?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Истанбул Башакщехир» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Черно Море — Истанбул Башакшехир?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Черно Море — Истанбул Башакшехир?

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа «Черно Море» — в 4.30.

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    Черно Море — Истанбул Башакшехир: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. «Истанбул Башакшехир» все решит уже в первой игре?
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