Черно Море — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Черно Море» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черно Море» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черно Море»

Турнирное положение: команда из города Варна финишировала на третьем месте в турнирной таблице прошлого сезоне чемпионата Болгарии, набрав 59 очков.

«Моряки» за 36 матчей смогли забить 44 мяча, а пропустили всего 30.

Варновский коллектив успел провести один матч и нового сезона и с одним очком пока что идет на восьмой строчке.

Последние матчи: в последней игре «Черно Море» сыграл вничью с «Локомотивом» из Софии (1:1).

До этого в спаррингах подопечные Илиана Илиева добыли семь подряд побед в спаррингах. Биты были «Добруджа» (4:1), «Черноморец» Бургас (2:0), «Черноморец» Балчик (1:0), «Этыр» (4:1), «Спартак» Плевен (2:0), «Севлиево» (3:0) и «Фарул» (2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Черно Море» в прошлом сезоне пропустил вперед только «Лудогорец» и «Левски». Тягаться с грандами болгарского футбола сложно, поэтому команда заняла «свое» место в турнирной таблице.

Что касается перспектив в Лиге конференций, то команда вряд ли сможет навязать борьбу и пробиться в групповой этап третьего по престижности еврокубка.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: команда из города Стамбул стала только пятой по итогам минувшего сезона турецкой Суперилиги.

Коллектив из провинции Башакшехир смог набрать 54 очка и на целях десять баллов отстал от третьего «Самсунспора».

За 36 матчей сезона стамбульцы 60 раз поразили ворота соперника и 56 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в спаррингах стамбульский коллектив выиграл у «Фортуны» (1:0) и «Рейхенау» (4:1), но сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Брауншвейга (0:0).

В последних официальных встречах «Истанбул Башакшехир» проиграл «Галатасараю» (0:2) и «Адана Демирспору» (2:3).

Перед этим же подопечные Чагдаша Атана победили «Касымпашу» (3:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Истанбул Башакшехир» занял последнее место из тех, которые позволяют принять участие в еврокубках. Но нельзя сказать, что команда показывала какой-то отличный футбол и могла претендовать на топ-3. Нет, это не так.

В новом же сезоне целью стамбульцев должна быть борьба за тройку сильнейших в местном чемпионата и выход в групповой этап Лиги конференций. Это команде по силам.

Статистика для ставок

«Черно Море» не проигрывает на протяжении 11 матчей, включая товарищеские

«Истанбул Башакшехир» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей

«Черно Море» забивает на протяжении 8 последних матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа «Черно Море» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Истанбул Башакшехир» точно сильнее своего соперника и должен побеждать уже в первой игре.

Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» за 1.95.

Прогноз: команды играют достаточно результативно и должны пробивать тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.