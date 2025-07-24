Черно Море — Истанбул Башакшехир. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Черно Море
Истанбул Башакшехир
«Черно Море»
Турнирное положение: команда из города Варна финишировала на третьем месте в турнирной таблице прошлого сезоне чемпионата Болгарии, набрав 59 очков.
«Моряки» за 36 матчей смогли забить 44 мяча, а пропустили всего 30.
Черно Море — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров
Варновский коллектив успел провести один матч и нового сезона и с одним очком пока что идет на восьмой строчке.
Последние матчи: в последней игре «Черно Море» сыграл вничью с «Локомотивом» из Софии (1:1).
До этого в спаррингах подопечные Илиана Илиева добыли семь подряд побед в спаррингах. Биты были «Добруджа» (4:1), «Черноморец» Бургас (2:0), «Черноморец» Балчик (1:0), «Этыр» (4:1), «Спартак» Плевен (2:0), «Севлиево» (3:0) и «Фарул» (2:1).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Черно Море» в прошлом сезоне пропустил вперед только «Лудогорец» и «Левски». Тягаться с грандами болгарского футбола сложно, поэтому команда заняла «свое» место в турнирной таблице.
Что касается перспектив в Лиге конференций, то команда вряд ли сможет навязать борьбу и пробиться в групповой этап третьего по престижности еврокубка.
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: команда из города Стамбул стала только пятой по итогам минувшего сезона турецкой Суперилиги.
Коллектив из провинции Башакшехир смог набрать 54 очка и на целях десять баллов отстал от третьего «Самсунспора».
За 36 матчей сезона стамбульцы 60 раз поразили ворота соперника и 56 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в спаррингах стамбульский коллектив выиграл у «Фортуны» (1:0) и «Рейхенау» (4:1), но сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Брауншвейга (0:0).
В последних официальных встречах «Истанбул Башакшехир» проиграл «Галатасараю» (0:2) и «Адана Демирспору» (2:3).
Перед этим же подопечные Чагдаша Атана победили «Касымпашу» (3:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Истанбул Башакшехир» занял последнее место из тех, которые позволяют принять участие в еврокубках. Но нельзя сказать, что команда показывала какой-то отличный футбол и могла претендовать на топ-3. Нет, это не так.
В новом же сезоне целью стамбульцев должна быть борьба за тройку сильнейших в местном чемпионата и выход в групповой этап Лиги конференций. Это команде по силам.
Статистика для ставок
- «Черно Море» не проигрывает на протяжении 11 матчей, включая товарищеские
- «Истанбул Башакшехир» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей
- «Черно Море» забивает на протяжении 8 последних матчей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.40, а победа «Черно Море» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.70Левски — Брага: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: «Истанбул Башакшехир» точно сильнее своего соперника и должен побеждать уже в первой игре.
Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» за 1.95.
Прогноз: команды играют достаточно результативно и должны пробивать тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.