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    «Факел» начнет с победы сезон в Первой лиге

    Спартак Кострома — Факел: прогноз на Первую лигу и ставка за 2.01

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    20 июля в стартовом туре Первой лиги сыграют «Спартак» из Костромы — «Факел». Начало матча — в 16:00 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Июля 2025 года

    Спартак Кс

  • Кострома
    •  Спартак Кс 16:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: «Спартак» из Костромы завершил прошлый сезон на первом месте в турнирной таблице Второй лиги А и напрямую вышла в Первую лигу.

    Команда набрала 36 очков в 18 играх дивизиона. В активе клуба 11 побед, три ничейных матча и четыре поражения. Разница мячей — 30:15.

    Последние матчи: после завершения сезона клуб провел три товарищеских матча. Одну игру «Спартак» отменил.

    В этих играх клуб из Костромы не одержал ни одной победы. Клуб провел безголевой матч против «Акрона» (0:0). Также ничейными вышли игры против второй команды московского «Динамо» (1:1) и тульского «Арсенала» (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спартак» из Костромы провел невзрачную подготовку в долгому сезону в Первой лиге.

    После матча против «Факела» команда проведет игру в гостях против «Родины» и дома с клубом «Нефтихимик».

    «Факел»

    Турнирное положение: «Факел» вылетел по итогам прошлого сезона из Российской премьер-лиги, заняв последнее, 16-место и вылетела в Первую лигу.

    Команда из Воронежа набрала всего 18 очков в 30 матчах. В активе коллектива только две победы, 12 ничейных матчей и потерпела 16 поражений. Разница мячей — 14:42.

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    • Последние матчи: после завершения «Факел» провел три товарищеских матча. Команда из Воронежа одержала победы в каждом из них.

    Отметим крупную победу «Факела» над Курским «Авангардом» со счетом 6:1. Также команда одержала вверх над «Ростовом» со счетом 1:0.

    В первой игре на этом отрезке «Факел» одержал победу над «Шинником» со счетом 2:0. Разница мячей в контрольных матчах —9:1.

    Не сыграют: среди травмированных центральный защитник Макс Дзиов.

    Состояние команды: «Факел» показал в товарищеских матчах спортивную злость за неудачный сезон в РПЛ.

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    Команду ожидают игры против «Спартака» в гостях и две домашние игры против «Уфы» и «Сокола».

    Статистика для ставок

    • «Факел» выиграл все три товарищеских матча

    • «Спартак» Кострома ни смог одержать ни одной победы в контрольных играх

    • «Факел» пропустил лишь один мяч в последних трех матчах

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 2.01. Ничейный результат оценивается в 3.20. Победа «Спартака» принимается с коэффициентом 3.60.

    ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.28 и 1.56.

    Прогноз: «Факел» выглядит солиднее соперника перед этим матчем. Команда выглядит уверенно и находится в отличной игровой форме.

    «Спартак» из Костромы, вернувшись в Первую лигу, надеяться закрепится во втором дивизионе, однако в этом матче команде будет тяжело навязать борьбу.

    Ставка: Победа «Факела» в матче за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз заключается в разгромном поражении хозяев.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак Кострома — Факел?

    Матч Спартак Кострома — Факел состоится 20 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак Кострома — Факел?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Факела» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак Кострома — Факел?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Факела» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак Кострома — Факел?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак Кострома — Факел?

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 2.01. Ничейный результат оценивается в 3.20. Победа «Спартака» принимается с коэффициентом 3.60.

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