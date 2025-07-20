Спартак Кострома — Факел: прогноз на Первую лигу и ставка за 2.01

20 июля в стартовом туре Первой лиги сыграют «Спартак» из Костромы — «Факел». Начало матча — в 16:00 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» из Костромы завершил прошлый сезон на первом месте в турнирной таблице Второй лиги А и напрямую вышла в Первую лигу.

Команда набрала 36 очков в 18 играх дивизиона. В активе клуба 11 побед, три ничейных матча и четыре поражения. Разница мячей — 30:15.

Последние матчи: после завершения сезона клуб провел три товарищеских матча. Одну игру «Спартак» отменил.

В этих играх клуб из Костромы не одержал ни одной победы. Клуб провел безголевой матч против «Акрона» (0:0). Также ничейными вышли игры против второй команды московского «Динамо» (1:1) и тульского «Арсенала» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Спартак» из Костромы провел невзрачную подготовку в долгому сезону в Первой лиге.

После матча против «Факела» команда проведет игру в гостях против «Родины» и дома с клубом «Нефтихимик».

«Факел»

Турнирное положение: «Факел» вылетел по итогам прошлого сезона из Российской премьер-лиги, заняв последнее, 16-место и вылетела в Первую лигу.

Команда из Воронежа набрала всего 18 очков в 30 матчах. В активе коллектива только две победы, 12 ничейных матчей и потерпела 16 поражений. Разница мячей — 14:42.

Последние матчи: после завершения «Факел» провел три товарищеских матча. Команда из Воронежа одержала победы в каждом из них.

Отметим крупную победу «Факела» над Курским «Авангардом» со счетом 6:1. Также команда одержала вверх над «Ростовом» со счетом 1:0.

В первой игре на этом отрезке «Факел» одержал победу над «Шинником» со счетом 2:0. Разница мячей в контрольных матчах —9:1.

Не сыграют: среди травмированных центральный защитник Макс Дзиов.

Состояние команды: «Факел» показал в товарищеских матчах спортивную злость за неудачный сезон в РПЛ.

Команду ожидают игры против «Спартака» в гостях и две домашние игры против «Уфы» и «Сокола».

Статистика для ставок

«Факел» выиграл все три товарищеских матча

«Спартак» Кострома ни смог одержать ни одной победы в контрольных играх

«Факел» пропустил лишь один мяч в последних трех матчах

Коэффициенты букмекеров: «Факел» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 2.01. Ничейный результат оценивается в 3.20. Победа «Спартака» принимается с коэффициентом 3.60.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.28 и 1.56.

Прогноз: «Факел» выглядит солиднее соперника перед этим матчем. Команда выглядит уверенно и находится в отличной игровой форме.

«Спартак» из Костромы, вернувшись в Первую лигу, надеяться закрепится во втором дивизионе, однако в этом матче команде будет тяжело навязать борьбу.

Ставка: Победа «Факела» в матче за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз заключается в разгромном поражении хозяев.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.45.