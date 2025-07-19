Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 19 июля 2025 года

19 июля в 17-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бэйцзин Гоань»

Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Бэйцзин Гоань» имеет поровну очков с «Шанхай Шеньхуа». А вот отличились игроки команды 37 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бэйцзин Гоань» переиграл «Юнань Юкун» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Мэйчжоу Хакке» (4:0). А вот поединок с «Далянь Йингбо» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Бэйцзин Гоань» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бэйцзин Гоань» нынче выглядит весьма уверенно. Команда победила в двух своих последних поединках.

Причем «Бэйцзин Гоань» традиционно успешно противостоит «Шанхай Шеньхуа». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» (2:1).

До того команда уверенно одолела «Тяньцзинь Тайгер» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Шанхай Порту» (3:2).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 16 поединках китайского чемпионата.

При этом «Шанхай Шеньхуа» пропускает в среднем аккурат гол за матч. А вот уступила команда всего в двух поединках чемпионата.

Команда Леонида Слуцкого победила в трех своих последних поединках. Да и форвард Сауло Минейро настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Слуцкого постарается забраться на вершину таблицы.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч

«Шанхай Шеньхуа» победил в 3 своих последних матчах

«Бэйцзин Гоань» победил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бэйцзин Гоань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же явно способны прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00