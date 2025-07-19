Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 19 июля 2025 года

Бэйцзин Гоань
Шанхай Шэньхуа
«Бэйцзин Гоань»
Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Бэйцзин Гоань» имеет поровну очков с «Шанхай Шеньхуа». А вот отличились игроки команды 37 результативными ударами в 16 матчах.
Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бэйцзин Гоань» переиграл «Юнань Юкун» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Мэйчжоу Хакке» (4:0). А вот поединок с «Далянь Йингбо» завершился победой в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Бэйцзин Гоань» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бэйцзин Гоань» нынче выглядит весьма уверенно. Команда победила в двух своих последних поединках.
Причем «Бэйцзин Гоань» традиционно успешно противостоит «Шанхай Шеньхуа». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» (2:1).
До того команда уверенно одолела «Тяньцзинь Тайгер» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Шанхай Порту» (3:2).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 16 поединках китайского чемпионата.
При этом «Шанхай Шеньхуа» пропускает в среднем аккурат гол за матч. А вот уступила команда всего в двух поединках чемпионата.
Команда Леонида Слуцкого победила в трех своих последних поединках. Да и форвард Сауло Минейро настрелял уже 8 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Слуцкого постарается забраться на вершину таблицы.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч
- «Шанхай Шеньхуа» победил в 3 своих последних матчах
- «Бэйцзин Гоань» победил в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бэйцзин Гоань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же явно способны прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00