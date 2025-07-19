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    Взойдёт ли команда Слуцкого на вершину?

    Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    19 июля в 17-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 19 Июля 2025 года

    Бэйцзин Гоань

  • Пекин
    •  Бэйцзин Гоань 14:35 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Бэйцзин Гоань»

    Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бэйцзин Гоань» имеет поровну очков с «Шанхай Шеньхуа». А вот отличились игроки команды 37 результативными ударами в 16 матчах.

    Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бэйцзин Гоань» переиграл «Юнань Юкун» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Мэйчжоу Хакке» (4:0). А вот поединок с «Далянь Йингбо» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Бэйцзин Гоань» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бэйцзин Гоань» нынче выглядит весьма уверенно. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Причем «Бэйцзин Гоань» традиционно успешно противостоит «Шанхай Шеньхуа». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» (2:1).

    До того команда уверенно одолела «Тяньцзинь Тайгер» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Шанхай Порту» (3:2).

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 16 поединках китайского чемпионата.

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    При этом «Шанхай Шеньхуа» пропускает в среднем аккурат гол за матч. А вот уступила команда всего в двух поединках чемпионата.

    Команда Леонида Слуцкого победила в трех своих последних поединках. Да и форвард Сауло Минейро настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда Слуцкого постарается забраться на вершину таблицы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще 2 мячей за матч

    • «Шанхай Шеньхуа» победил в 3 своих последних матчах

    • «Бэйцзин Гоань» победил в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бэйцзин Гоань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит монолитнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же явно способны прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа?

    Матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа состоится 19 июля 2025 года в 14:35 по московскому времени в рамках турнира: Китай. Суперлига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа?

    Смотреть матч турнира Китай. Суперлига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа?

    Коэффициенты букмекеров: «Бэйцзин Гоань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Бэйцзин Гоань — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 19.07.202514:35. Взойдёт ли команда Слуцкого на вершину?
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