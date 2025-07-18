Тэгу — Кимчхон Санму. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 18 июля 2025 года

Тэгу
Санджу
«Тэгу»
Турнирное положение: «Тэгу» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 14 баллов и занимает последнюю, 12-ю строчку.
Команда на 16 очков отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6), поэтому, скорее всего, во второй половине сезона наверняка будет выступать в группе выбывания.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Кей-лиги клуб на чужом поле разошелся мировой с «Ульсаном» (2:2).
Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Южной Кореи, когда в четвертьфинале в домашних стенах оказался слабее «Канвону» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Тэгу» потерпел два поражения.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.
Касинья и Бруно Ламас — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.
«Кимчхон Санму»
Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 32 балла и занимает третью строчку.
Команда на 13 очков отстает от лидера «Чонбука» и на три пункта от второго в таблице «Теджона», а также на два очка опережает седьмое место, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:2 проиграл на своём поле «Чонбуку».
Перед этим коллектив в 20-м туре Кей-лиги уже набрал три балла, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Аньяном» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кимчхон Санму» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и трех ничьих.
Такие результаты вроде бы обещают гостям не лучшие шансы на три очка, тем более на чужом поле, и все же, они довольно высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Тэгу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Кимчхона» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Кимчхона» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.60, победа «Тэгу» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
- 2.20Работнички — Торпедо Ж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Приштина — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.90Ильвес — Шахтёр Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последней выездной игре.
Вместе с тем, такой же сценарий был реализован в семи из восьми последних очных поединков этих соперников.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из оппонентов не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кимчхона».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35