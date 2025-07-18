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    Вернется ли «Кимчхон Санму» к победам?

    Тэгу — Кимчхон Санму. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 18 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Тэгу» — «Кимчхон Санму»
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    «Кимчхон Санму»
    «Тэгу» примет дома «Кимчхон Санму» в 22-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 18 июля и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Кимчхон Санму», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 18 Июля 2025 года

    Тэгу

  • Тэгу
    •  Тэгу 13:30 Санджу

    Санджу

  • Южная Корея. К-Лига
    •

    «Тэгу»

    Турнирное положение: «Тэгу» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 14 баллов и занимает последнюю, 12-ю строчку.

    Команда на 16 очков отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6), поэтому, скорее всего, во второй половине сезона наверняка будет выступать в группе выбывания.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Кей-лиги клуб на чужом поле разошелся мировой с «Ульсаном» (2:2).

    Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Южной Кореи, когда в четвертьфинале в домашних стенах оказался слабее «Канвону» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Тэгу» потерпел два поражения.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Касинья и Бруно Ламас — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.

    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 32 балла и занимает третью строчку.

    Команда на 13 очков отстает от лидера «Чонбука» и на три пункта от второго в таблице «Теджона», а также на два очка опережает седьмое место, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:2 проиграл на своём поле «Чонбуку».

    Перед этим коллектив в 20-м туре Кей-лиги уже набрал три балла, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Аньяном» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кимчхон Санму» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и трех ничьих.

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    Такие результаты вроде бы обещают гостям не лучшие шансы на три очка, тем более на чужом поле, и все же, они довольно высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Тэгу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Кимчхона» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кимчхона» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.60, победа «Тэгу» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последней выездной игре.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован в семи из восьми последних очных поединков этих соперников.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из оппонентов не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кимчхона».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тэгу — Кимчхон Санму?

    Матч Тэгу — Кимчхон Санму состоится 18 июля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тэгу — Кимчхон Санму?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тэгу — Кимчхон Санму?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тэгу — Кимчхон Санму?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тэгу — Кимчхон Санму?

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.60, победа «Тэгу» — в 3.55.

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