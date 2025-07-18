Тэгу — Кимчхон Санму. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 18 июля 2025 года

«Тэгу» примет дома «Кимчхон Санму» в 22-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 18 июля и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Кимчхон Санму», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тэгу»

Турнирное положение: «Тэгу» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 14 баллов и занимает последнюю, 12-ю строчку.

Команда на 16 очков отстает от зоны чемпионского раунда (топ-6), поэтому, скорее всего, во второй половине сезона наверняка будет выступать в группе выбывания.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Кей-лиги клуб на чужом поле разошелся мировой с «Ульсаном» (2:2).

Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Южной Кореи, когда в четвертьфинале в домашних стенах оказался слабее «Канвону» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Тэгу» потерпел два поражения.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Касинья и Бруно Ламас — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 32 балла и занимает третью строчку.

Команда на 13 очков отстает от лидера «Чонбука» и на три пункта от второго в таблице «Теджона», а также на два очка опережает седьмое место, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:2 проиграл на своём поле «Чонбуку».

Перед этим коллектив в 20-м туре Кей-лиги уже набрал три балла, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Аньяном» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кимчхон Санму» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и трех ничьих.

Такие результаты вроде бы обещают гостям не лучшие шансы на три очка, тем более на чужом поле, и все же, они довольно высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Тэгу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Кимчхона» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кимчхона» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.60, победа «Тэгу» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последней выездной игре.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован в семи из восьми последних очных поединков этих соперников.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из оппонентов не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кимчхона».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35