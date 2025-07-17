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    ХИК покажет настоящий уровень в ответной игре

    ХИК — Рунавик. Ставка (к. 2.20) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ХИК» — «Рунавик»
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    Теему Пукки играет сейчас за «ХИК»
    17 июля в ответной игре квалификации Лиги конференции по футболу сыграют «ХИК» и «Рунавик». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ХИК» — «Рунавик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    ХИК

  • Хельсинки
    •  ХИК 19:00 Рунавик

    Рунавик

  • Рунавик
    •

    «ХИК»

    Турнирное положение: сейчас в чемпионате Финляндии «ХИК» идет на четвертом месте с 26 очками.

    Последние матчи: первая игра неожиданно закончилась разгромным поражением для «ХИК» со счетом 0:4. Огромное влияние на результат оказало удаление в составе финского клуба, после этого соперник смог воспользоваться численным преимуществом, реализовав все свои моменты.

    Ранее в Вейккауслиге был обыгран ВПС (2:0) и случилось поражение от «Яро» (2:3).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Каллинен (п).

    Состояние команды: перед началом сезона в команду вернулись два именитых ветерана: Александер Ринг и Теему Пукки, которые задают тон в игре команды. По меркам финского чемпионата, это мега-звезды. После плохого старта был уволен главный тренер и сейчас команду тренирует местный специалист, ранее работавший со второй командой.

    «Рунавик»

    Турнирное положение: сейчас «Рунавик» идет вторым в чемпионате Фарерских островов с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Последние матчи: первая игра против «ХИК» получилась очень удачной для фарерского клуба, а результат 4:0 превзошел все ожидания. Команда открыла счет в самом начале, потом было удаление у финнов, что помогло «Рунавику» забить еще три безответных мяча.

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    До этого был разгром «Творойри» (6:2) и «Стреймура» (4:0) в чемпионате.

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: к ответной игре «Рунавик» неожиданно подходит со сверхкомфортным преимуществом и наверняка может рассчитывать на выход в следующий круг. В целом, это команда низкого уровня и никогда не хватала звезд с неба, а комплектуется в основном скандинавскими футболистами и африканцами.

    Статистика для ставок

    • Первую игру «Рунавик» выиграл со счетом 4:0

    • «ХИК» выиграл лишь 2 из 5 последних матчей

    • В пяти последних играх «Рунавик» не знает поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ХИК» дают 1,47, а на «Рунавика» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

    Прогноз: однозначно, «ХИК» гораздо сильнее и мастеровитее своего фарерского соперника и должен доказать, что провал в первой игре был недоразумением. В составе хозяев есть две звезды местного разлива (Пукки и Ринг), а также целая поросль молодых и талантливых финских футболистов, которые мечтают уехать в Европу и будут выкладываться на 100%.

    Основная ставка: победа «ХИКа» с форой -1,5 за 2,20.

    Прогноз: можно взять ну очень рисковый прогноз, что «ХИК» все-таки пройдет во второй круг квалификации. Там очень куражная команда и если сможет забить в начале 1-2 гола, то чем черт не шутит.

    Дополнительная ставка: «ХИК» пройдет дальше за 11,5.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ХИК — Рунавик?

    Матч ХИК — Рунавик состоится 17 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч ХИК — Рунавик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «ХИК» выиграет с форой -1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ХИК — Рунавик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««ХИК» выиграет с форой -1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ХИК — Рунавик?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ХИК — Рунавик?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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