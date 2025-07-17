ХИК — Рунавик. Ставка (к. 2.20) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 17 июля 2025 года

17 июля в ответной игре квалификации Лиги конференции по футболу сыграют «ХИК» и «Рунавик». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ХИК» — «Рунавик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ХИК»

Турнирное положение: сейчас в чемпионате Финляндии «ХИК» идет на четвертом месте с 26 очками.

Последние матчи: первая игра неожиданно закончилась разгромным поражением для «ХИК» со счетом 0:4. Огромное влияние на результат оказало удаление в составе финского клуба, после этого соперник смог воспользоваться численным преимуществом, реализовав все свои моменты.

Ранее в Вейккауслиге был обыгран ВПС (2:0) и случилось поражение от «Яро» (2:3).

Не сыграют: дисквалифицирован — Каллинен (п).

Состояние команды: перед началом сезона в команду вернулись два именитых ветерана: Александер Ринг и Теему Пукки, которые задают тон в игре команды. По меркам финского чемпионата, это мега-звезды. После плохого старта был уволен главный тренер и сейчас команду тренирует местный специалист, ранее работавший со второй командой.

«Рунавик»

Турнирное положение: сейчас «Рунавик» идет вторым в чемпионате Фарерских островов с 35 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Последние матчи: первая игра против «ХИК» получилась очень удачной для фарерского клуба, а результат 4:0 превзошел все ожидания. Команда открыла счет в самом начале, потом было удаление у финнов, что помогло «Рунавику» забить еще три безответных мяча.

До этого был разгром «Творойри» (6:2) и «Стреймура» (4:0) в чемпионате.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: к ответной игре «Рунавик» неожиданно подходит со сверхкомфортным преимуществом и наверняка может рассчитывать на выход в следующий круг. В целом, это команда низкого уровня и никогда не хватала звезд с неба, а комплектуется в основном скандинавскими футболистами и африканцами.

Статистика для ставок

Первую игру «Рунавик» выиграл со счетом 4:0

«ХИК» выиграл лишь 2 из 5 последних матчей

В пяти последних играх «Рунавик» не знает поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ХИК» дают 1,47, а на «Рунавика» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,36.

Прогноз: однозначно, «ХИК» гораздо сильнее и мастеровитее своего фарерского соперника и должен доказать, что провал в первой игре был недоразумением. В составе хозяев есть две звезды местного разлива (Пукки и Ринг), а также целая поросль молодых и талантливых финских футболистов, которые мечтают уехать в Европу и будут выкладываться на 100%.

Основная ставка: победа «ХИКа» с форой -1,5 за 2,20.

Прогноз: можно взять ну очень рисковый прогноз, что «ХИК» все-таки пройдет во второй круг квалификации. Там очень куражная команда и если сможет забить в начале 1-2 гола, то чем черт не шутит.

Дополнительная ставка: «ХИК» пройдет дальше за 11,5.