Черногория — Армения. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Черногория и Армения. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Армения, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Черногория

Турнирное положение: Черногорцы смотрятся довольно выгодно. Команда до последней неудачи победила в 3 матчах кряду.

При этом Черногория пребывает на 2 месте своей группы отбора на Мундиаль. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Черногорцы уступили Чехии (0:2).

При этом чуть ранее Черногория переиграла фарерцев (1:0). Да и поединок с Гибралтаром завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Черногория добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Черногорцы имеют вполне качественный подбор игроков. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

При всем при этом Черногория традиционно неудачно противостоит армянам. Из трех очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Черногорцы нынче выглядят монолитнее соперника.

Армения

Турнирное положение: Армяне не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Армения проиграла в 3 своих последних поединках. В них команда пропустила в свои ворота 14 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Армяне были биты Косово (2:5).

До того команда была разгромлена Грузией (1:6). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила тем же грузинам (0:3).

Вообще же, Армения в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе армяне не преуспевают в плане результатов. Команда имеет крайне ненадежные тылы.

При этом Армения имеет вполне приличный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Армяне в нынешнем календарном году уступили во всех трех матчах. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Армяне постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Армения уступила в 3 последних матчах

Черногорцы до последней коллизии победили в 3 матчах подряд

Армяне пропустили 14 мячей в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Черногорцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Черногории в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75