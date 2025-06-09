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    Черногория — Армения. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Армения
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    Сергей Мурадян
    9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Черногория и Армения. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Армения, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2025 года

    Черногория

  • Подгорица
    •  Черногория 21:00 Армения

    Армения

  • Ереван
    •

    Черногория

    Турнирное положение: Черногорцы смотрятся довольно выгодно. Команда до последней неудачи победила в 3 матчах кряду.

    При этом Черногория пребывает на 2 месте своей группы отбора на Мундиаль. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

    Черногория — Армения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Черногорцы уступили Чехии (0:2).

    При этом чуть ранее Черногория переиграла фарерцев (1:0). Да и поединок с Гибралтаром завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Черногория добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Черногорцы имеют вполне качественный подбор игроков. При этом команда еще способна прибавить в плане реализации.

    При всем при этом Черногория традиционно неудачно противостоит армянам. Из трех очных поединков команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Черногорцы нынче выглядят монолитнее соперника.

    Армения

    Турнирное положение: Армяне не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Армения проиграла в 3 своих последних поединках. В них команда пропустила в свои ворота 14 мячей.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Армяне были биты Косово (2:5).

    До того команда была разгромлена Грузией (1:6). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила тем же грузинам (0:3).

    Вообще же, Армения в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе армяне не преуспевают в плане результатов. Команда имеет крайне ненадежные тылы.

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    При этом Армения имеет вполне приличный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Армяне в нынешнем календарном году уступили во всех трех матчах. Да и в плане созидания у команды имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Армяне постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Армения уступила в 3 последних матчах

    • Черногорцы до последней коллизии победили в 3 матчах подряд

    • Армяне пропустили 14 мячей в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Черногорцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Черногории в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Черногория — Армения?

    Матч Черногория — Армения состоится 09 июня 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Черногория — Армения?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Черногория — Армения?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Черногория — Армения?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Черногория — Армения?

    Коэффициенты букмекеров: Черногория — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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