Касымпаша — Гёзтепе: прогноз на матч турецкой Суперлиги 30 мая 2025 года

30 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Гёзтепе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Гёзтепе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Касымпаша» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 47 баллов и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает девятую строчку в таблице и уже как не имеет шансов пробиться в еврокубки, так и больше не рискует понизиться в классе.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Газиантепом» (2:2).

Перед этим в 36-м туре Суперлиги коллектив и вовсе остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Истанбул Башакшехира» с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированы — Пёнтковский и Чифтпынар, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Касымпаша» не выиграл, а в четырех последних матчах победил лишь раз.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же неплохи, если учесть последние результаты соперника, а также фактор своего поля.

Нуно да Кошта — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 13-ю голами.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: «Гёзтепе» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 47 баллов и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице и также не располагает шансами попасть в еврокубки, тогда как вылет ей давно не грозит.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от чемпиона «Галатасарая» (0:2).

Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также остался без очков, разгромно проиграв «Ризеспору» с результатом 3:6.

Не сыграют: травмированы — Койбаши, Эрдоган, Жуан, Джалма Силва и Соле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Гёзтепе» ни разу не выиграл и дважды проиграл.

Такие результаты обещают гостям плохие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, форма соперника и такая же мотивация, безусловно, позволяют им рассчитывать на успех.

Ромуло — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Касымпаши» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Касымпаша» не выиграл

в двух последних матчах «Гёзтепе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 4.00, победа «Гёзтепе» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 3.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гости не проиграли.

Ставка: «Гёзтепе» не проиграет за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Касымпаши».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10