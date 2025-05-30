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    Касымпаша — Гёзтепе: прогноз на матч турецкой Суперлиги 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Гёзтепе»
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    «Гёзтепе»
    30 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Гёзтепе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Гёзтепе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 30 Мая 2025 года

    Касымпаша

  • Стамбул
    •  Касымпаша 20:00 Гёзтепе

    Гёзтепе

  • Турция. Суперлига
    •

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Касымпаша» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 47 баллов и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает девятую строчку в таблице и уже как не имеет шансов пробиться в еврокубки, так и больше не рискует понизиться в классе.

    Касымпаша — Гёзтепе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Газиантепом» (2:2).

    Перед этим в 36-м туре Суперлиги коллектив и вовсе остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Истанбул Башакшехира» с результатом 2:3.

    Не сыграют: травмированы — Пёнтковский и Чифтпынар, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Касымпаша» не выиграл, а в четырех последних матчах победил лишь раз.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же неплохи, если учесть последние результаты соперника, а также фактор своего поля.

    Нуно да Кошта — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 13-ю голами.

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: «Гёзтепе» по итогам 35-ти поединков турецкого первенства набрал 47 баллов и также уже лишен серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице и также не располагает шансами попасть в еврокубки, тогда как вылет ей давно не грозит.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от чемпиона «Галатасарая» (0:2).

    Перед этим в 36-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах также остался без очков, разгромно проиграв «Ризеспору» с результатом 3:6.

    Не сыграют: травмированы — Койбаши, Эрдоган, Жуан, Джалма Силва и Соле, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Гёзтепе» ни разу не выиграл и дважды проиграл.

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    Такие результаты обещают гостям плохие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, форма соперника и такая же мотивация, безусловно, позволяют им рассчитывать на успех.

    Ромуло — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Касымпаши» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Касымпаша» не выиграл

    • в двух последних матчах «Гёзтепе» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 4.00, победа «Гёзтепе» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Гёзтепе» не проиграет за 1.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Касымпаши».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касымпаша — Гёзтепе?

    Матч Касымпаша — Гёзтепе состоится 30 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Касымпаша — Гёзтепе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Гёзтепе» не проиграет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касымпаша — Гёзтепе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Гёзтепе» не проиграет » с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касымпаша — Гёзтепе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касымпаша — Гёзтепе?

    Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 4.00, победа «Гёзтепе» — в 3.50.

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