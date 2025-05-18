Рома — Милан: ставка на матч за 2.90, прогноз на Серию А

Рома
Милан
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Рома» всего на один зачетный балл отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.
Рома — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Аталанте» (1:2).
До того команда переиграла ершистую «Фиорентину» (1:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение еще и «Интеру» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рома» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.
Состояние команды: «Рома» нынче смотрится весьма симпатично. До последней коллизии команда победила трижды кряду.
Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Рома» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены запрыгнуть в квартет сильнейших.
«Милан»
Турнирное положение: «Россонери» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Милан» на 3 очка отстает от первой шестерки. При этом забила команда 58 мячей в 36 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Россонери» в финале Кубка Италии уступили «Болонье» (0:1).
До того команда нанесла поражение той же «Болонье» (3:1). Да и поединок с «Дженоа» принес три зачетных балла (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Россонери» удручены проигрышем в финале Кубка Италии. Так что теперь все силы будут брошены на исправление ситуации в чемпионате.
При этом «Милан» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.
«Россонери» в двух последних очных поединках не проигрывали «Роме». Хотя до того миланцы трижды кряду уступили римлянам.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Миланцы вполне способны преуспеть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Рома» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- Миланцы до последнего поражения выиграли 4 раза подряд
- «Рома» до последней коллизии победила трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.45Ростов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Милан» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
«Россонери» бьются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять драгоценные очки.
Ставка: Победа «Милана» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75