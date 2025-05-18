Рома — Милан: ставка на матч за 2.90, прогноз на Серию А

18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Рома» всего на один зачетный балл отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Аталанте» (1:2).

До того команда переиграла ершистую «Фиорентину» (1:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение еще и «Интеру» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рома» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Рома» нынче смотрится весьма симпатично. До последней коллизии команда победила трижды кряду.

Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Рома» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены запрыгнуть в квартет сильнейших.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на 3 очка отстает от первой шестерки. При этом забила команда 58 мячей в 36 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Россонери» в финале Кубка Италии уступили «Болонье» (0:1).

До того команда нанесла поражение той же «Болонье» (3:1). Да и поединок с «Дженоа» принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Россонери» удручены проигрышем в финале Кубка Италии. Так что теперь все силы будут брошены на исправление ситуации в чемпионате.

При этом «Милан» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

«Россонери» в двух последних очных поединках не проигрывали «Роме». Хотя до того миланцы трижды кряду уступили римлянам.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Миланцы вполне способны преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Рома» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

Миланцы до последнего поражения выиграли 4 раза подряд

«Рома» до последней коллизии победила трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Милан» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

«Россонери» бьются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять драгоценные очки.

Ставка: Победа «Милана» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75