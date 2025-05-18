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    Три очка для «россонери»?

    Рома — Милан: ставка на матч за 2.90, прогноз на Серию А

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Милан»
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    Тэмми Абрахам
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Рома» всего на один зачетный балл отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

    Рома — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Аталанте» (1:2).

    До того команда переиграла ершистую «Фиорентину» (1:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение еще и «Интеру» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рома» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Лоренцо Пеллегрини — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Рома» нынче смотрится весьма симпатично. До последней коллизии команда победила трижды кряду.

    Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Рома» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены запрыгнуть в квартет сильнейших.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» на 3 очка отстает от первой шестерки. При этом забила команда 58 мячей в 36 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Россонери» в финале Кубка Италии уступили «Болонье» (0:1).

    До того команда нанесла поражение той же «Болонье» (3:1). Да и поединок с «Дженоа» принес три зачетных балла (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Россонери» удручены проигрышем в финале Кубка Италии. Так что теперь все силы будут брошены на исправление ситуации в чемпионате.

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    При этом «Милан» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 40 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

    «Россонери» в двух последних очных поединках не проигрывали «Роме». Хотя до того миланцы трижды кряду уступили римлянам.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Миланцы вполне способны преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Рома» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • Миланцы до последнего поражения выиграли 4 раза подряд

    • «Рома» до последней коллизии победила трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Милан» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    «Россонери» бьются за попадание в еврокубки, и явно не собираются терять драгоценные очки.

    Ставка: Победа «Милана» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рома — Милан?

    Матч Рома — Милан состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рома — Милан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рома — Милан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рома — Милан?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рома — Милан?

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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